Honor 11 – технические подробности и сроки анонса

15 января 2019, 12:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали некоторые новые подробности касательно не анонсированного на данный момент смартфона Honor 11.

Судя по всему, анонс терминала состоится уже в марте 2019 года. В продаже новинка появится по цене $390.Диагональ дисплея – 6,3 дюйма, а его разрешение Full HD+. Дизайн новинки будет безрамочным.Основная камера окажется тройной – 12Мп+8Мп+8Мп; фронтальная камера двойная – модули 20Мп и 5Мп.В качестве аппаратной платформы ожидается Kirin 980 + 6/8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ встроенной. Кроме того, известно за аккумулятор на 3750 мАч часов, поддержку NFC и Android 9.0.