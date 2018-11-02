2 ноября 2018, 9:45

Новые смарт-часы Honor Watch Magic получили NFC

Бренд Honor, объявил об анонсе своих новых смарт-часов - Watch Magic.

Новинка получила круглый AMOLED-экран с диагональю 1,2 дюйма. Разрешение – 390х390 точек.

На одной из боковых частей корпуса предусмотрены две навигационные кнопки.

Новинка обладает поддержкой систем навигации GPS, ГЛОНАСС и Galileo.

Среди других особенностей отмечается барометр, электронный компас, а также сенсор частоты сердечных сокращений и пр.

Еще одна интересная особенность Watch Magic – поддержка NFC.

«Сердцем» Watch Magic является процессор ARM M4, а в качестве программной платформы выступает фирменная операционная система Lite OS.

Корпус новинки защищен от проникновения внутрь влаги.

Автономное питание обеспечивает аккумулятор на 178 мАч. Заявленная автономность при смешанных нагрузках – до одной недели.

В продажу новинка поступит по цене от $130.
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