HONOR начинает продажи умных часов HONOR Watch Magic в Украине

28 марта 2019, 14:15

HONOR представляет умные часы HONOR Watch Magic. В Украине модель поступает в продажу 29 марта 2019 года в двух цветах – вулканическом черном (lava black) по цене 5499 грн. и лунном серебристом (moonlight silver) за 5599 грн.

Часы будут доступны в сетях магазинов «Алло» и COMFY.



Умные часы HONOR Watch Magic оснащены сенсорным AMOLED HD-дисплеем, встроенным GPS, могут работать до 7 дней от батареи и имеют водонепроницаемость на глубине до 50 метров.



Джордж Чжао, президент бренда HONOR, отметил: «Поклонники HONOR – активные и энергичные люди. Их гаджеты должны делать жизнь удобнее, и отражать индивидуальность. При создании часов HONOR мы учли это пожелание. Помимо модного дизайна и ярких цветов, часы HONOR имеют сенсорный экран высокой четкости, длительное время автономной работы, высокий уровень водостойкости, а также приложения для фитнес-мониторинга и мониторинга показателей здоровья».



Характеристики HONOR Watch Magic



Дизайн

- Главная особенность модели – прочный и легкий корпус циферблата из нержавеющей стали.

- HONOR Watch Magic – одни из самых тонких умных часов, представленных на рынке. Их вес составляет 32,5 г, а толщина – 9,8 мм.

- Специально обработанное керамическое покрытие в 6 раз прочнее нержавеющей стали и защищает часы от механических повреждений.

- Корпус изготовлен из биоразлагаемого полиамида.

- Съемный ремешок из итальянской кожи с подкладкой из силикона, что гарантирует защиту от влаги.

- В Украине модель будет доступна в двух цветах: вулканическом черном (lava black) и лунном серебристом (moonlight silver).



Функциональность

- AMOLED-экран 1,2 дюйма с разрешением 390x390 точек и плотностью пикселей 326 PPI. Благодаря этому изображение на экране чётко видно даже под прямыми солнечными лучами.

- Благодаря двойной архитектуре чипсета и мощной батарее часы работают до 7 дней без подзарядки.

- Всего лишь за 10 минут зарядки часам будет обеспечен полный день автономной работы.

- HONOR Watch Magic оснащены тремя спутниковыми системами (GPS, GLONASS и GALIEO). Это позволяет точно определять местоположение независимо от локации и отслеживать велосипедный маршрут или маршрут бега.

- Благодаря технологии SmartCare, доступной на смартфонах HUAWEI и HONOR с оболочкой EMUI версии 9.1 или поздними версиями, часы уведомляют о входящих вызовах, SMS-сообщениях, предстоящих авиаперелетах.



Технологичность: мониторинг активности и показателей здоровья

- Поддержка мониторинга разных спортивных активностей. Среди них - альпинизм (измерение дистанции с учетом подъема, скорости движения по вертикали, высоты и давления), бег, езда на велосипеде (отслеживание пути, дистанции, сердечного ритма, скорости и высоты в режиме реального времени) и плавание (распознавание стиля плавания и водонепроницаемость на глубине до 50 метров).

- HONOR Watch Magic отслеживает результаты тренировок и предоставляет анализ и рекомендации по их улучшению.

- Часы обеспечивают мониторинг частоты сердцебиения в состоянии активности или покоя. Функция TruSeen3.0 измеряет пульс в режиме реального времени с помощью датчика с высокой степенью чувствительности.

- Технология Huawei TruSleep, сертифицированная Центром динамических биомаркеров Гарвардской медицинской школы, отслеживает качество сна, оценивая режим и паттерны дыхания.

- Еще одна инновационная технология TruRelax разработана компанией в сотрудничестве с институтом психологии Китайской академии наук. Она измеряет артериальное давление, используя данные сердечного ритма (HRV).

В Украине HONOR Watch Magic доступны с 29 марта 2019 года в двух цветах по рекомендованной цене 5499 грн. (вулканический черный) и 5599 грн. (лунный серебристый) в сетях магазинов «Алло» и Comfy.