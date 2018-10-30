Honor Magic 2 "засветился" в AnTuTu и Geekbench

30 октября 2018, 10:15

В базе авторитетных бенчмарков AnTuTu и Geekbench «всплыли» результаты тестирования смартфона Honor Magic 2, который пока еще не был представлен официально.

Кстати, теперь можно сказать, документально подтверждено - Honor Magic 2 получит 7-нм Kirin 980. Грядущая новинка проходила тестирование в версии с 8 ГБ оперативной памяти. В качестве программной платформы - Android 9 Pie.



В одноядерном тесте Geekbench набрал 3316 баллов, а в многоядерном – 9534 балла. Таким образом, перед нами результат на уровне показателей Mate 20 и Mate 20 Pro.

По слухам, Honor Magic 2 получит 6,4-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+. Основная камера будет тройной – стандартный 16Мп модуль, а также 24Мп и телемодуль на 16Мп. Фронтальная камера окажется 16Мп.Сканер отпечатков пальцев встроят под дисплей.В качестве аппаратной платформы «под капотом» новинки будет предусмотрен чип Kirin 980 с подвинутыми функциями искусственного интеллекта. Объем оперативной памяти – 6 либо 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 128 либо 256 ГБ. Емкость аккумулятора – 3400 мАч.Анонс новинки состоится уже завтра, 31 октября.