HONOR анонсировала приложение PocketVision для людей с нарушением зрения

9 сентября 2019, 9:45

Бренд смартфонов HONOR представил AI-приложение PocketVision, которое облегчает процесс чтения для слабовидящих пользователей.

Приложение использует возможности AI (искусственного интеллекта) HONOR и четырёхмодульную камеру HONOR 20 PRO, предоставляя альтернативу увеличительным стёклам и чёрным экранам с прорезью для текста.

Разработанное социальной организацией Eyecoming и воплощённое в жизнь благодаря технологиям HONOR, приложение PocketVision имеет три режима чтения:Режим преобразования текста в речь: используя AI HONOR и технологию оптического распознавания текста (ОРТ), этот режим помогает преобразовать картинки в речь более быстро и точно.

Режим увеличения текста: благодаря возможностям камеры HONOR 20 PRO (четырёхмодульная камера 48 МП и телемодуль 8 МП), режим позволяет увеличить текст, нажимая кнопку повышения громкости на телефоне. Шрифт становится крупным, менее размытым и более разборчивым.

Режим негативного изображения предлагает выбор разноцветных фильтров для чёткости текста. Режим улучшает контраст печатных материалов для тех пользователей, которые не различают определённые цвета.



«В HONOR мы верим в стремление к инновациям, поэтому создаём передовые технологии, которые меняют мир к лучшему», – сказал Джордж Чжао, президент бренда HONOR. – «Используя AI-возможности следующего поколения смартфона HONOR 20 PRO, а также камеру профессионального уровня, приложение PocketVision уравнивает правила игры для людей с нарушениями зрения. Оно предлагает мобильное и доступное решение наравне с другими устройствами для чтения, существующими на рынке. Запуская это приложение, мы надеемся расширить возможности для людей по всему миру».



Смартфон HONOR 20 PRO предлагает интеллектуальный опыт использования благодаря флагманскому программному и аппаратному обеспечению: начиная от 48 МП четырёхмодульной камеры с функциями AI, которая делает чёткие снимки в любое время суток, и завершая 8 МП телемодулем. Среди других флагманских характеристик: процессор Kirin 980 7 нм, аккумулятор 4000 мА*ч, обеспечивающий полный день беспрерывного использования, 256 ГБ памяти и система объёмного звучания Virtual 9.1.



Для привлечения внимания к трудностям, с которыми сталкиваются слепые и слабовидящие люди, бренд HONOR работает в партнёрстве с Королевским Национальным Институтом Слепых Людей (RNIB). Эта организация оказывает поддержку людям с нарушениями зрения.



Робин Спинкс, старший менеджер по работе с инновациями и технологиями RNIB: «Смартфоны играют всё более важную роль в обеспечении независимости слепых и слабовидящих людей. PocketVision является примером новой категории приложений: используя его, слабовидящие люди смогут получать текст читаемого формата. Это делает мир более доступным, даёт чувство свободы и ломает барьеры, создавая более инклюзивные условия».



С сегодняшнего дня PocketVision можно бесплатно загрузить из Huawei AppGallery. Приложение поддерживает английский, испанский, португальский, немецкий, испанский, итальянский и китайский языки. В украинской AppGallery приложение будет доступно в ближайшее время.