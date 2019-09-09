Телевизор HONOR Vision представлен на IFA 2019

9 сентября 2019, 11:45

HONOR, ведущий бренд смартфонов, сегодня представил телевизор HONOR Vision на выставке IFA 2019.

Устройство стало первым продуктом HONOR в категории Smart Screen. Телевизор получил последние технологические разработки Huawei - процессор Honghu 818, камеру с поддержкой AI и Wi-Fi чипсет флагманского уровня. HONOR Vision также является первым в мире устройством с интеллектуальным экраном, которое оснащено собственной разработкой Huawei HarmonyOS.

HarmonyOS, новая операционная система на основе микроядра, предназначена для обеспечения взаимодействия на всех устройствах и в различных пользовательских сценариях. HarmonyOS будет оптимизирована и постепенно адаптирована для интеллектуальных устройств бренда, включая умные часы, интеллектуальные экраны, автомобильные системы и интеллектуальные колонки. HarmonyOS будет выпущена в качестве платформы с открытым исходным кодом по всему миру.



Процессор Honghu 818: Honghu 818 оснащен передовой технологией обработки изображений. Она включают MEMC (оценку движения и компенсацию движения), HDR, суперразрешение (Super Resolution - SR), шумоподавление (NR), динамическое улучшение контрастности (DCI), автоматическое управление цветом (ACM) и локальное затемнение (LD). Honghu 818 улучшает и оптимизирует разрешение изображения, контрастность и цветопередачу с помощью нескольких алгоритмов. Восьмиядерный процессор может обрабатывать тяжелые изображения на больших экранах и одновременно выполнять несколько задач. MEMC также обрабатывает изображения с высоким разрешением и дает превосходное качество звука. Лучший в отрасли коэффициент пропускной способности превосходит показатели других производителей в среднем на 50%.

HONOR Vision будет играть важную роль в концепции умного дома HONOR. Он является одновременно информационным центром, центром управления и взаимодействия с разными устройствами. HONOR Vision поддерживает функцию Family Note Function, которая позволяет передать 600 миллионов изображений между телефоном и телевизором всего за 20 секунд, что в 100 раз быстрее, чем по Bluetooth. Huawei и HONOR также развивают HiLink, открытую эко-систему для умного дома. В нее войдут другие производители умных устройств.



HONOR Vision получил функцию HONOR Magic-link, она дает возможность пользователям искать программы, менять настройки, синхронизировать данные на своем смартфоне или планшете. С помощью этой функции пользователи могут подключиться и передать изображение со смартфона на экран без загрузки дополнительных приложений. Функция работает с помощью NFC.

Обе версии HONOR Vision получили 55-дюймовый 4K HDR дисплей. Благодаря практически полному отсутсвию рамок и концепции Full-View дизайн, экран занимает 94% поверхности передней панели. Толщина металлической рамки составляет 6.9 мм. Телевизор также прошел сертификацию TÜV Rheinland и получил поддержку режима комфорта для глаз Eye Comfort Mode. Серия HONOR Vision включает две версии продуктов: 2GB+16GB (стандарт) и 2GB+32GB PRO.Информация относительно появления HONOR Vision на международных рынках будет представлена дополнительно.