Skyworth представляет 43-дюймовый телевизор 4К UHD Q20 AIoT Dolby Vision

19 мая 2020, 11:27

Компания Skyworth Украина анонсировала старт продаж 4К UHD телевизора серии Q20 AIoT Dolby Vision на базе Android TV 9.0 и процессора Trochilus Extreme. Модель уже доступна в магазинах электроники и бытовой техники по всей Украине.

Телевизор Skyworth 4К UHD Q20 AIoT Dolby Vision поражает воображение: он получил премиальный дизайн, высокое качество изображения, объемный звук и широкие интеллектуальные возможности.



"В 2019 году по доле рынка Skyworth вошел в шестерку крупнейших производителей телевизоров и лучших мировых телевизионных брендов. Компания постоянно демонстрирует стремление быть среди лидеров производителей премиальных ТВ и обеспечивать максимальные впечатления от просмотра. Skyworth Q20 предлагает украинскому потребителю современный дизайн, отличное качество изображения, изысканный звук и функции искусственного интеллекта - все, что должен иметь современный телевизор. К тому же отмечу, что на сегодняшний день рыночная стоимость такого телевизора с Dolby Vision гораздо доступнее для потребителя, нежели, скажем, с технологией HDR, что несомненно, является сильным конкурентным преимуществом данной модели", - отметил Дмитрий Зорин, генеральный директор "Skyworth Украина".

В модели Q20 объединены лучшие технологии Skyworth по оптимизации изображения и звука, а изящный безрамочный дизайн корпуса поможет сконцентрировать все внимание зрителя на контенте, полностью погрузив его в действие на экране.

Дисплей Skyworth Q20 способен показать все в мельчайших деталях с миллиардами цветов и оттенков в расширенном динамическом диапазоне. Он имеет самый широкий угол обзора 178 градусов, что позволяет видеть качественное изображение с любого места в комнате. Skyworth Q20 поможет создать эффект кинотеатра у вас дома, а технология задней подсветки Skyworth устранит по освещению опасный световой диапазон, защищая глаза членов вашей семьи.

Самый высокий стандарт качества изображения Dolby Vision - это расширенная палитра цветов и диапазон контрастности, которая позволит посмотреть на знакомое по-новому и увидеть даже незаметное. Dolby Vision добавит экрану чрезвычайных красок, контраста и яркости. С Dolby Vision вы увидите более 1 млрд сложных оттенков - ваш опыт превзойдет самые смелые ожидания.

Skyworth Q20 оснащен новейшим процессором обработки изображения Trochilus Extreme ( "Трокилус Экстрим") - запатентованной разработкой Skyworth. В нем используется технология искусственного интеллекта для определения, распознавания и настройки каждого отдельного изображения. Trochilus Extreme - это существенное улучшение качества и повышение разрешения экрана.

Skyworth Q20 больше, чем просто Smart TV: он оснащен лицензионной системой Android TV 9.0, имеет полную поддержку самых современных разработок и обновлений Google. Вы получаете безопасность и защиту ваших данных с безграничным функционалом. Обновленное меню и быстрые настройки - максимально простое и удобное управление всеми функциями.



Заслуживает внимания также и технология MEMC - интеллектуальная система, которая анализирует контент и при недостаточном количестве кадров проводит подстановку, обеспечивая необычайную плавность и детализацию. Наслаждайтесь просмотром даже высокодинамичных и панорамных сцен.



Вы почувствуете объемный и динамический звук - невероятное звучание с эффектом присутствия даже в большом помещении благодаря двум динамикам суммарной мощностью 20 Вт, технологиям Dolby Atmos и DTS.

USB 3.0 и HDMI 2.0 ARC скоростью до 18 Гб/с обеспечивают мгновенный обмен массивными данными. Подключайте внешние акустические системы, домашние кинотеатры и сабвуферы с функцией HDMI ARC и почувствуйте всю мощь звука Dolby Atmos. Skyworth Q20 идеальный для игровых консолей, жестких и твердотельных накопителей, а также мощных акустических систем.



Поддержка голосового управления глубоко интегрирована в систему благодаря взаимодействию с искусственным интеллектом и преимуществами программного обеспечения Google Assistant. Она предлагает потребителю smart функции и больше комфорта в пользовании ТВ: просто обращаясь к телевизору, находите и смотрите любимые фильмы, результаты спортивных соревнований или прогноз погоды, а также управляйте ТВ или целым домом.



Телевизор Skyworth станет центром умного дома с интеллектуальным голосовым управлением. Холодильник, кондиционер, стиральная машина, другие бытовые приборы или даже автомобиль могут быть объединены в общую локальную сеть и управляться только с помощью вашего голоса и пульта ТВ Skyworth.



Кстати, сейчас Телевизор Skyworth 4К UHD Q20 AIoT Dolby Vision можно приобрести в национальных и региональных сетях бытовой техники и электроники Украины, например, Comfy, Rozetka и т.п. по акционной цене 11899 грн.