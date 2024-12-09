Первые телевизоры DIGMA PRO с технологией OLED

9 декабря 2024, 14:15

Бренд DIGMA PRO запустил в продажу новую серию телевизоров с технологией OLED, высокой частотой обновления экрана в 120 Гц, и Dolby VISION IQ.



Технология OLED обеспечивает более глубокий черный цвет чем традиционные экраны, за счет органических диодов, которые излучают свет независимо друг от друга. Новая линейка телевизоров представлена с качеством изображения Ultra HD 4K. Частота обновления в 120 Гц поддерживает плавность картинки, что влияет на ощущения от просмотра экшен-фильмов, а также будет преимуществом во время игры, что тоже возможно благодаря игровому режиму телевизора. Динамический диапазон HDR10+ дополнительно способствует улучшению качества изображения, а схема расположения динамиков формирует объемное звучание.

Модели оборудованы технологией Dolby Atmos, которая гарантирует многомерный и объемный звук, создает атмосферу полноценного погружения в происходящее на экране. В новых моделях используется Dolby VISION IQ – это алгоритм умной и непрерывной подстройки изображения, благодаря встроенным датчикам освещения. Это создает реалистичность картинки за счет оптимизации параметров яркости, контрастности и цветопередачи для каждого конкретного кадра. Схема расположения динамиков формирует объемное звучание (2*12w+20w+5w*2).



Google TV позволяет искать и смотреть любимые фильмы или выбирать из того, что рекомендует к просмотру платформа. Поддержка голосового управления Farfield дает возможность отдавать голосовые команды на включение и выключение устройства, регулировать громкость и переключать каналы, что может быть очень полезно, когда пульт находится далеко.



Функция MEMC пригодится как во время игр, так и при просмотре спортивных трансляций и динамических фильмов. Телевизор передает движение в кадре четко, без дерганий и разрывов. Игровой режим расширит возможности нового телевизора: можно подключить консоль и устройство автоматически оптимизирует изображение под игровой режим с минимальной задержкой.

Телевизоры оснащены возможностью трансляции видео на телевизор с телефона, планшета или ноутбука. Это можно сделать благодаря Chromecast.Для защиты зрения от усталости после просмотра фильмов или долгого геймплея предусмотрен фильтр Low Blue Light. Он снижает содержание синего цвета в картинке, чтобы минимизировать негативное воздействие на глаза.Дизайн телевизоров выполнен в минималистичном стиле. Тонкий безрамочный корпус визуально расширяет экран. В качестве опоры выступают две хромированные ножки.