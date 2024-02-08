Первая коллекция телевизоров QLED+ от DIGMA PRO

8 февраля 2024, 12:15

Бренд электроники DIGMA PRO представляет первую серию высокотехнологичных 4К 120Гц телевизоров c голосовым управлением Farfield и эксклюзивном дизайне от европейского дизайн-бюро.



В продажу поступили три модели с QLED+ дисплеями диагональю 43, 55 и 65 дюймов, а также две модели LED-телевизоров с диагоналями 43 и 55 дюймов.

QLED+ экран за счет использования дополнительного слоя квантовых точек между ЖК-матрицей и светодиодами кратно увеличивает контрастность и качество цветопередачи, делая изображения более насыщенным, красочным и ярким при любом уровне освещения. Все новинки обладают разрешением Ultra HD 4K (3840x2160 пикселей) и частотой обновления в 120 Гц HSR с отображением мельчайших деталей. Расширенный динамический диапазон HDR10+ дополнительно способствует улучшению качества изображения. Широкие углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения.Dolby Vision добавляет картинке реалистичности за счет оптимизации параметров яркости, контрастности и цветопередачи для каждого конкретного кадра. Эффект полного погружения усиливается с помощью Dolby Atmos: эта технология дает возможность воспроизводить глубокий и объемный звук, как в кинотеатре. Во все модели встроены два динамика совокупной мощностью от 20 до 24 Вт и саундбар. Современная акустика сделает ощущения от просмотра фильмов еще более яркими и запоминающимися.За счет широкой функциональности новинки подойдут как для киноманов, так и для геймеров. Во всех телевизорах DIGMA PRO имеется игровой режим ALLM. Он обеспечивает очень низкую задержку входного сигнала. Функция MEMC пригодится как во время игр, так и при просмотре спортивных трансляций и динамичных фильмов. С ней телевизор передает любое движение в кадре четко, без дерганий и разрывов. Такого показателя помогает достичь уникальная технология HSR (Hardware Super Resolution). С ней процесс игры становится более комфортным: видео-ряд получается сверхдетализированным, но при этом плавным и последовательным, без визуальных искажений. Для защиты зрения от усталости после просмотра фильмов или долгого геймплея во всех моделях предусмотрен фильтр Low Blue Light. Он снижает содержание синего цвета в картинке, чтобы минимизировать негативное воздействие на глаза.Все пять новинок от DIGMA PRO оснащены модулями Wi-Fi и Bluetooth, имеют встроенный Chromecast, а также Google TV с удобным доступом к фильмам и приложениям. Технология рас-познавания голоса Farfield позволяет полноценно управлять телевизором без использования пульта. В каждом устройстве предусмотрены три порта HDMI 2.1 для подключения к ПК и игровым консолям, а также два порта USB.Дизайн телевизоров был эксклюзивно разработан в партнёрстве с крупным европейским бюро, которое выполняет заказы для крупных немецких автомобильных брендов. Тонкий безрамочный корпус у всех новинок визуально расширяет экран. Модели с QLED+ дисплеями оборудованы двумя боковыми ножками, а LED-модели – центральными подставками.