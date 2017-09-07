LG анонсировала новый модельный ряд телевизоров

7 сентября 2017, 11:15

LG представила на IFA 2017 (Европейская выставка электроники и бытовой техники) новые модели телевизоров, разработанные при сотрудничестве с лидерами телевизионных технологий – Dolby и Technicolor.



LG продемонстрировала новые телевизоры OLED модельного ряда 2017 года, которые оснащены режимом Technicolor Expert Mode, призванного оптимизировать отображение цветов до стандарта премиального голливудского контента. Начиная с октября 2017 года, режим Technicolor Expert Mode будет доступен в меню настройки изображения для всех OLED-телевизоров новой линейки. LG также работает над внедрением режима Technicolor Expert Mode в линейку телевизоров SUPER UHD 2017. OLED-телевизоры LG известны по всему миру за превосходную продуктивность и качество воспроизведение насыщенных цветов. Компания Technicolor использует их как образцовые дисплеи при производстве большинства голливудских фильмов и телевизионного контента, а именно фильма «Логан» и сериала «Восьмое чувство». Признание со стороны эксперта в сфере изображений и цветопередачи Technicolor подтверждает технологичность OLED-телевизоров LG, которые дарят пользователям необычайный опыт просмотра премиального контента прямо дома.



LG демонстрирует на выставке IFA 2017 мощные OLED-телевизоры с поддержкой визуализации видеоигр в формате 4K HDR и расширенными возможностями цветопередачи для Xbox One S от Microsoft и Forza Horizon 3 от Turn 10. Благодаря поддержке стандарта HDR, блики солнца на гоночном автомобиле дополняются технологией затемнения пикселей OLED. Это позволяет свету быть еще ярче даже на фоне темного автомобиля без каких-либо изменений цвета. Заядлые геймеры получат такие преимущества как мгновенное реагирование экрана на контроллер за счет уменьшения времени задержки ввода до 21,3 миллисекунд, что стало возможным благодаря режиму HDR Game Mode в телевизорах LG OLED при использовании Microsoft Xbox One S.



Все модели линеек телевизоров 2017 LG OLED и SUPER UHD поддерживают технологию Active HDR, которая обеспечивает воспроизведение более ярких цветов и теней при проигрывании HDR-контента. Active HDR позволяет телевизорам LG покадрово обрабатывать изображение, генерируя динамические данные для оптимизации изображения. Кроме того, телевизоры LG OLED модельного ряда 2017 года и телевизоры SUPER UHD поддерживают различные HDR-форматы, включая Dolby VisionTM, HDR10 и HLG (Hybrid Log Gamma), также формат HLG поддерживают все телевизоры LG UHD 2017. LG планирует внедрить и поддержку формата Advanced HDR от Technicolor. Линейка телевизоров LG улучшена режимом HDR Effect, что позволяет расширить стандарт динамического диапазона и повысить яркость и коэффициент контрастности. На выставке IFA 2017 LG проводит демонстрации формата HDR, включая видео от BBC в формате 4K HLG, Amazon в HDR10 и Netflix в Dolby Vision.



На сегодняшний день более 100 фильмов доступны для проигрывания через потоковые сервисы, которые предлагают огромный выбор контента с поддержкой Dolby Vision. Кроме того, благодаря провайдерам услуг OTT пользователи по всему миру могут получить доступ к более 125 часам оригинального контента в Dolby Vision на дисках Ultra HD Blu-ray.



Также на выставке IFA 2017 LG впервые продемонстрировала улучшенную технологию голосового управления телевизорами – Alexa от Amazon. Благодаря совместимости Alexa Amazon с платформой webOS, посетители IFA могут озвучить голосовые команды в динамики Amazon для управления функциями телевизоров, такими как выбор каналов, настройка громкости, контроль управления, поиск по контенту, запуск приложения «умного» телевидения, дистанционное управление.

В этому году телевизор LG SIGNATURE OLED TV W дебютировал на выставке IFA. Это революционное инженерное решение получило высокие оценки экспертов мультимедийного рынка и награду в категории «Лучший из лучших телевизоров» на выставке CES 2017. Среди других признанных OLED-телевизоров – модель LG E7, ставшая победителем в 3 категориях: студийное освещение/домашний кинотеатр, HDR и потоковая трансляция, и получившая награду «Лучший OLED-телевизор» по версии EISA (Ассоциация европейских журналов по аудио-, видео- и фототехнике) на 14 ежегодном конкурсе CE Week TV в Нью-Йорке.