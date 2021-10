Электромобиль Arcfox Alpha S на базе Huawei HarmonyOS начнут продавать в IV кв

26 октября 2021, 11:15

Ранее в этом году китайская BAIC представила электромобиль Arcfox Alpha S, разработанный совместно с Huawei и оснащённый фирменной HarmonyOS.

Теперь компания официально объявила, что начнёт производство и поставки небольшой партии электромобилей в четвёртом квартале текущего года.

Хотя в прошлом Huawei заявляла, что не планирует выпускать автомобили, она активно работала и работает с другими компаниями над запуском собственных аппаратных и программных решений для автомобилей. Arcfox Alpha S является отличным примером сотрудничества китайского технологического гиганта с автомобильным брендом в рамках создания передового электромобиля с продвинутыми возможностями автономного вождения. Важно отметить, что Alpha S является результатом инвестиций на сумму более $1 миллиарда в исследования и разработки.



Несмотря на то, что Arcfox выпускается под торговой маркой BAIC, одной из главных особенностей транспортного средства является система HI от Huawei. Название является сокращением от Huawei Inside. HI предлагает функции автономного вождения четвёртого уровня, то есть автомобиль способен передвигаться полностью автономно. Несмотря на это, в технических характеристиках транспортного средства будет указана поддержка системы автономного вождения второго уровня, поскольку Китай разрешил тестировать полностью автономные транспортные средства лишь небольшому числу компаний, и ещё далёк от того, чтобы разрешить полностью автономное вождение на дорогах общего пользования. Однако Huawei продемонстрировала возможности HI, когда Arfox Alpha S проехал 1000 километров по оживлённому китайскому городу без участия человека. Для функционирования системы автономного вождения используется ряд датчиков, включая LiDAR, радары, среди которых 13 ультразвуковых, и 12 камер. Их связывают собственный чипсет Huawei Kirin и HarmonyOS.

Точная дата старта продаж нового электромобиля пока не раскрыта. Стоимость транспортного средства, в зависимости от комплектации, составит от $60 до $66 тысяч.

(С) 3dnews.