Новая Sony Alpha 7S III - высочайшая производительность обработки изображений

29 июля 2020, 12:45

Sony Electronics анонсировала долгожданное дополнение к своей нашумевшей серии полнокадровых беззеркальных камер Alpha 7S - Alpha 7S III (модель ILCE7SM3).Благодаря совершенно новому 12,1 МП полнокадровому датчику изображения со сверхвысокой чувствительностью и широким динамическим диапазоном до 15+ стопов (более 15), множеству впечатляющих возможностей записи видео, включая 4K 120p и 10-битную глубину цвета 4:2:2, новому механизму рассеивания тепла и эстафетной записи данных на карты памяти, которая позволяет снимать видео в режиме 4K 60p более одного часа до окончания заряда батареи, новой системе автофокусировки, сенсорному экрану и наклонно-поворотному ЖК-монитору с различными углами поворота вокруг оси, новая камера Alpha 7S III станет идеальным творческим инструментом для видеопрофессионалов и всех типов фотографов и видеографов.Архитектура системы для новой камеры Alpha 7S III была полностью переработана, чтобы обеспечить исключительную производительность видео и фотосъемки. Совершенно новый 35-мм полнокадровый 12,1 МП (прибл., эффективных пикселей) датчик изображения Exmor R CMOS с обратной засветкойуменьшает эффект желе (rolling-shutter) почти в три раза и использует различные передовые методы сбора света для обеспечения высокой чувствительности с низким уровнем шума, позволяя операторам снимать в условиях низкой освещенности без необходимости установки дополнительных источников света. В дополнение к улучшенному качеству изображения этот новый датчик изображения впервые включает в себя систему автофокусировки с фазовым определением фокальной плоскости в камере серии S. Чтобы дополнить новый датчик, Alpha 7S III также включает в себя новый процессор обработки изображения BIONZ XR, который обеспечивает до восьми раз большую вычислительную мощность, минимизирует задержку обработки и обеспечивает многие отличительные особенности камеры. Новая система также включает в себя самый яркий и большой в мире OLED-электронный видоискатель с самым высоким разрешением - 9,44 миллиона точек (примерно) и является первой в мире камерой XII с двумя слотами для карт CFexpress Type A, обеспечивающими высокоскоростную передачу данных в компактном размере.Alpha 7S III предлагает запись в камере в режиме 4K до 120 кадров в секунду, 10-битную глубину и выборку цвета 4:2:2, обеспечивая видео высокого качества. Новая камера предлагает более гибкий и эффективный пост-съёмочный рабочий процесс с различными передовыми режимами видеозаписи, такими как All-intra и MPEG-H HEVC/H.265 coding (XAVC HS).Alpha 7S III позволяет легко интегрировать видеозаписи с другими профессиональными видеокамерами, обеспечивая три настройки цветовой гаммы: S-Gamut, S-Gamut3, и S-Gamut3. Cine, используя которые можно легко смонтировать кадры, снятые на Alpha 7S III, с кадрами, снятыми на профессиональных кинокамерах, чтобы упростить рабочий процесс постпродакшна с несколькими камерами. В дополнение к гамма-кривым S-Log3 Alpha 7S III поддерживает профиль изображения HLG (Hybrid Log-Gamma) с минимальным постпроизводством. Alpha 7S III также обеспечивает 16-битный необработанный (RAW) выход на внешний рекордер через HDMI Type-A в формате до 4К 60p, что обеспечивает дополнительную гибкость пост-продакшена.Новый CMOS-датчик изображения и новый процессор обработки изображения BIONZ XR в Alpha 7S III обеспечивают легендарную чувствительность серии S со значительно улучшенной цветопередачей и градацией оттенков для получения высокого качества изображения. Базовое значение ISO было снижено до 80, что привело к рабочему диапазону 80-102,400 (расширяемому до 80-409,600 для видео и 40-409,600 для фото), чтобы обеспечивать более гибкий диапазон чувствительности ISO плюс широкий динамический диапазон с низким уровнем шума при всех настройках. Что обеспечивает улучшенное качество изображения с подавлением шума на примерно 1 ступень в среднем и высоком диапазонах чувствительности.Цвета и текстуры листвы, человеческой кожи и многое другое идеально и последовательно передаются вне зависимости от источников освещения сцены. Градация рендеринга также была усовершенствована для улучшения тонов кожи и выделения бликов на портретах. Это также улучшает производительность авто баланса белого AWB (Auto White Balance), где новая функция “Видимый свет + ИК-датчик” помогают достичь более точного баланса белого при искусственном освещении, включая флуоресцентные и светодиодные лампы.Улучшенная производительность автофокусировки для гибридного использования. Впервые в камере серии Alpha «7S» Alpha 7S III предлагает быструю гибридную автофокусировку, сочетая фазовую и контрастную автофокусировки, что дает ей возможность отслеживать объекты на широкой площади кадра с выдающейся скоростью, точностью и плавностью, даже при съёмке с малой глубиной резкости. Непревзойденое качество работы фокуса возможно при использовании объективов Sony с байонетом E-mount.Для сцен с большим количеством движения доступны отслеживание в реальном времени и автофокусировка по глазам в режиме реального времени для поддержания постоянной фокусировки на главном объекте. Усовершенствованная система автофокусировки по глазам в реальном времени Sony (Eye AF) повышает производительность обнаружения на 30% по сравнению с предыдущей системой, благодаря новому алгоритму обработки изображений. Он обеспечивает точное и надежное обнаружение глаз даже тогда, когда лицо субъекта смотрит в сторону. Отслеживание в реальном времени инициируется простым касанием объекта на экране. При обнаружении глаза автофокусировка по глазам в режиме реального времени начинается автоматически.Основываясь на отзывах клиентов, камера включает в себя несколько функций автофокусировки для профессиональных пользователей, обладая возможностью (семь настроек) регулировки скорости перехода автофокусировки, чтобы легко регулировать плавность перехода фокусировки с объекта на объект. Предполагается также пять настроек чувствительности сдвига объекта автофокусировки, что позволяет пользователю настроить, насколько легко автофокусировка будет переключаться с объекта или оставаться фиксированной на основном объекте. Сенсорное отслеживание (Touch Tracking) позволяет пользователю не только инициировать отслеживание в реальном времени, но и использовать во время установки камеры в подвес или во время съемки с рук. Теперь можно использовать сенсорный фокус (Touch AF) в режиме ручной фокусировки на ЖК-экране или удаленно из мобильного приложения Imaging Edge .Конструкция Alpha 7S III была обновлена, чтобы обеспечить эффективное рассеивание тепла и минимизировать перегрев - даже во время длительных непрерывных сеансов записи видео в формате 4K 60p 10-бит 4:2:2 в течение часа или более. Недавно разработанная уникальная теплорассеивающая структура внутри камеры сохраняет температуру датчика изображения и процессора обработки изображения в пределах их нормальных рабочих диапазонов, предотвращая перегрев при сохранении компактных размеров корпуса. Новая конструкция для рассеивания тепла не требует использования вентилятора или вентиляционных отверстий, что позволяет защитить камеру Alpha 7S III от проникновения пыли и влаги .Alpha 7S III – это первая камера серии Alpha, включающая активный режим в сочетании с 5-осевой оптической стабилизацией изображения в корпусе для удобства сложной съемки видео с рук.Это также первая в серии Alpha камера с наклонно-поворотный ЖК-монитором с различными углами поворота вокруг оси, который повышает гибкость съемки и идеально подходят для съемки с карданного подвеса, сложных углов, для ручного управления и многого другого. Экран вращается вбок, вверх и вниз и оснащен ЖК-монитором с сенсорной панелью 3,0 с 1,44 миллионов точек (примерно), что обеспечивает оптимальную видимость даже при ярком наружном освещении.Кроме того, Alpha 7S III предлагает на выбор 10 пресетов в опции «Творческий взгляд», доступных как для фото, так и видео, что позволяет легко обрабатывать контент в камере и использовать пресет, как есть, или кастомизировать под пользователя.Цифровой аудиоинтерфейс был добавлен в мульти-интерфейсный башмак камеры (Multi Interface (MI)) для записи более чистого звука при установке совместимого внешнего микрофона Sony. В сочетании с комплектом адаптера XLR-K3M XLR камера Alpha 7S III обеспечивает 4-канальную 24-битную цифровую запись звука. Эта функция реализована впервые в камерах серии Alpha. Как и другие аксессуары для башмака Multi Interface (MI), никаких кабелей или батарей не требуется, что обеспечивает неограниченную свободу для съемки видео камерой системы Alpha.Дополнительные функции для съемки видео включают в себя усовершенствованный дисплей ЖК-монитора с жирной, четко видимой красной рамкой, которая дает понять, что запись идет даже при установке камеры в клетку или в карданный подвес, пользовательские настройки зума, регулируемый баланс белого во время записи, поворот дисплея, интервальную запись, извлечение стоп-кадров (фотографий) из видео и многое другое.Alpha 7S III имеет быструю гибридную систему автофокусировки с 759 фазовыми датчиками в фокальной плоскости сенсора, охватывающими 92% датчика изображения. Камера также может достичь высокой точности автофокусировки, чтобы точно и надежно фокусироваться при освещении вплоть до EV-6 , где объекты трудно увидеть даже невооруженным глазом. Непрерывная съемка со скоростью до 10 кадров в секунду или до 8 кадров в секунду в режиме реального времени возможна при использовании механического или электронного затвора для более чем 1000 несжатых необработанных RAW изображений.Alpha 7S III имеет также первый в мире электронный видоискатель Quad-XGA OLED-видоискатель с разрешением - 9,44 миллиона точек и размером 0.64”, высокой четкости и усовершенствованной оптикой. Видоискатель Alpha 7S III предлагает увеличение в 0,90 x , диагональное поле зрения 41°, большую выносную окулярную точку 25 мм для четкого, с низким уровнем искажений просмотра из угла в угол. Он также устойчив к пыли, туману и влаге, чрезвычайно отзывчив и имеет переключаемые режимы для различных типов объектов. Каждый элемент видоискателя Alpha 7S III был разработан и усовершенствован для профессионального рабочего процесса.Впервые в камерах Sony Alpha, Alpha 7S III включает HEIF (High Efficiency Image File Format), обеспечивающий плавные 10-битные градации и передовую технологию сжатия для поддержания качества изображения при значительном сокращении размера файла и экономии места для хранения. Кадры HEIF, снятые в этом режиме, могут воспроизводиться на совместимом телевизоре Sony HDR (HLG) через прямое подключение HDMI типа А от Alpha 7S III, обеспечивая истинный динамический диапазон .Также камера Alpha 7S III – первая в мире камера, которая оснащена двумя совместимыми слотами для носителей CFexpress Type A, которые также поддерживают карты стандарта UHS-I и UHS-II SDXC/SDHC. Они обеспечивает высокую скорость записи и чтения, сохраняя при этом компактный размер корпуса камеры. Карты CFexpress Type A идеально подходят для высокоскоростной непрерывной съемки фотоизображений RAW, а также записи фильмов 4K 120p с высокой скоростью передачи данных , обеспечивая скорость записи следующего поколения, которая позволяет быстро очистить буфер камеры, генерирующий большие объемы изображений и видеоданных. Высокоскоростная передача данных на ПК возможна примерно в 1,7 раза быстрее , чем на SD-карте. Двойные слоты можно использовать для эстафетной записи для расширения времени непрерывной записи даже данных с высоким битрейтом, а также параллельной записи на две карты (дублирование) или записи с разделением по типам данных (сортировка).Alpha 7S III также имеет усовершенствованную структуру меню для облегчения навигации и сенсорного управления меню для более быстрого и интуитивно понятного управления. Для создателей, которые снимают как фото, так и кино, теперь можно сохранить отдельные настройки для фотографий и видеосъемки для быстрого перехода между ними.Профессиональные пользователи нуждаются не только в усовершенствованных функциях и производительности. Они также нуждаются в надежности и долговечности, требуемых от любого профессионального инструмента. Alpha 7S III имеет усовершенствованный хват для большего комфорта и надежного удержания, улучшенную функцию удаления пыли, а также пыле-и влагостойкость, которая максимизирует надежность в сложных условиях эксплуатации. Камера оснащена прочным, надежным полноразмерным разъемом HDMI Type-A и является первой камерой серии Alpha, поддерживающей режим USB PD (Power Delivery), что позволяет получать более высокую мощность от внешнего источника, так что пользователи могут продолжать запись в течение длительного времени с минимальным использованием внутренней батареи.Alpha 7S III была разработана и сконфигурирована для поддержки фото-и видеожурналистов и спортивных фотографов, которым необходимо как можно быстрее доставлять кадры или видео с несколькими расширенными возможностями подключения. Камера поддерживает беспроводную локальную сеть 5 ГГц / 2,4 ГГц (IEEE 802.11 ac) и предлагает технологию MIMO (multiple-input и multiple-output) для улучшения качества связи с помощью нескольких антенн. Он удваивает скорость по сравнению с Alpha7R IV. Также камера имеет новую поддержку USB-модема . При подключении к совместимому устройству 5G (стандарт технологии 5-го поколения для сотовых сетей), такому как смартфон Sony "Xperia 1 II" через USB-кабель, можно использовать сеть 5G для быстрой и стабильной передачи файлов на FTP-сервер . Подключение USB к высокоскоростной проводной локальной сети (LAN) также обеспечивает стабильную и быструю передачу на FTP как для видео, так и для фотоснимков. Предусмотрен разъем USB Type-C, поддерживающий быструю сверхскоростную передачу данных USB 5G bps (USB 3.2), что позволяет осуществлять высокоскоростную удаленную передачу данных на ПК (тетеринг) для удобной обработки больших изображений.Новая полнокадровая камера Alpha 7S III со сменными объективами в ожидается в Украине с октября, цена будет объявлена позже.