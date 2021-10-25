Новая Sony Alpha 7 IV с 33-мегапиксельной полнокадровой матрицей

Sony анонсирует три пополнения в линейке съемочного оборудования: камеру со съемной оптикой Alpha 7 IV (модель ILCE-7M4) с новой полнокадровой матрицей разрешением 33 мегапикселя (прибл., эффективных) и две новых вспышки — HVL-F60RM2 и HVL-F46RM.
Alpha 7 IV выводит представление о «базовой» модели в линейке полнокадровых камер на новый уровень благодаря отличному качеству изображения и скорости работы. Таким образом, камера еще выше поднимает планку, заданную ранее Alpha 7 III. В новой модели представлены многие из самых передовых технологий Sony, включая новейший процессор обработки изображений BIONZ XR и расширенные возможности автофокусировки, основанные на системе из флагманской модели Alpha 1. Также было повышено удобство управления и надежность как в режиме съемки фото, так и видео. Все это делает Alpha 7 IV идеальной универсальной камерой как для энтузиастов, так и для профессионалов, снимающих в самых разных жанрах. Среди других особенностей Alpha 7 IV — разрешение в 33 мегапикселя, широкие возможности съемки кинематографичного видео, а также новые функции подключения и стриминга, покрывающие спрос клиентов на использование камеры для удаленного общения.
Новая модель Alpha 7 IV — совершенная гибридная камера, в которой объединены отличное качество фотосъемки, усовершенствованные возможности в сфере видео, улучшенная автофокусировка, более совершенное управление и функции для облегчения рабочего процесса. При создании модели мы также уделили внимание вопросу экологичности: в корпусе камеры использован переработанный пластик Sony SORPLAS, а упаковка подлежит переработке и содержит минимум пластика.
Благодаря новой полнокадровой CMOS-матрице Exmor R с тыловой подсветкой и разрешением 33 Мп камера обеспечивает превосходное качество изображения и широкий диапазон светочувствительности с максимальными значениями ISO 50–204800. Высокая разрешающая способность позволяет правильно отобразить плавные переходы цветов, мелкие детали и текстуры, уменьшая при этом шум. Динамический диапазон в 15 ступеней облегчает создание самых разных выразительных изображений, а творческие настройки Creative Looks помогают с легкостью добиваться оригинальной картинки — как в фото, так и в видео.
Новейший процессор BIONZ XR, используемый также во флагманской модели Alpha 1, обеспечивает высокоскоростную автофокусировку, непрерывную серийную съемку со скоростью 10 кадров в секунду с отслеживанием объекта и экспозиции, и большой буфер для плавной съемки. Модель Alpha 7 IV обеспечивает надежное отслеживание объекта в режиме реального времени (функция Real-Time Tracking) с помощью 759 точек автофокусировки, покрывающих около 94 % поверхности матрицы. Кроме того, функция отслеживания глаз в реальном времени впервые распознает не только глаза людей и животных, но и птиц, причем как для фото, так и для видео. По сравнению с Alpha 7 III точность обнаружения человеческого лица и глаз также улучшена примерно на 30 %.
В Alpha 7 IV встроены технологии, заимствованные из реального кинопроизводства, включая S-Cinetone™. Эта технология, используемая в престижной линейке кинокамер Sony Cinema Line, нашла широкое применение в киноотрасли, а также в работе видеографов, т. к. позволяет добиться яркой кинематографичной картинки. Высокое качество видео также достигается за счет съемки в формате 4K 60p (в режиме Super 35mm) и до 4k 30p с оверсэмплингом с 7K в полнокадровом режиме. Для обеспечения естественных цветовых переходов используется глубина цвета 10 бит с выборкой 4:2:2. Для облегчения постобработки применяется формат XAVC S-I™, а при необходимости — XAVC HS™ с двойной эффективностью сжатия.
Требования к точности автофокусировки при съемке видео все время растут. Для того, чтобы соответствовать им в полной мере, в Alpha 7 IV (при использовании объективов с байонетом Е) доступны уникальные функции, такие как AF Assist , позволяющая осуществлять плавную смену фокуса с использованием автофокусировки, а также Focus Map, помогающая визуализировать глубину резкости. Также в новой модели — впервые в серии Alpha — доступна функция компенсации эффекта «дыхания» , позволяющая сохранять постоянный угол зрения при смене фокусировки (эту функцию можно отключить).
Alpha 7 IV — это надежная гибридная фото/видеокамера с продуманной эргономикой, позволяющая удобно переключаться между съемкой фото и видео. Для этого в камере предусмотрен новый для серии Alpha двойной переключатель режимов: нижнее колесо позволяет переключаться между фото/видео/S&Q (режимом ускоренной или замедленной съемки); верхнее — между режимами Auto/P/A/S/M/MR (memory recall — сохраненные пользовательские настройки). Кроме того, Alpha 7 IV обладает стабилизатором изображения, дающим преимущество в 5,5 ступеней , более удобным хватом, а также слотом карт памяти, совместимым с CFexpress Type A, для более скоростной записи на карту и очистки буфера. Видоискатель также претерпел изменения по сравнению с Alpha 7 III: его разрешение увеличилось в 1,6 раз до прибл. 3,68 млн точек. Таким образом, пользователи могут наслаждаться более четкой картинкой с максимально естественными цветами.
Благодаря системе теплоотведения видеографы могут непрерывно снимать в формате 4K 60p / 10 бит 4:2:2 больше часа. Для наилучших результатов при съемке видео рекомендуется использоваться оптическую стабилизацию в активном режиме (Active mode) . Видеографам также будут полезны 3-дюймовый откидывающийся в сторону вращающийся экран с разрешением 1,03 млн точек (прибл.), кнопка REC («Запись») на верхней панели и емкая батарея типа Z.
Для обеспечения надежности и легкости корпус Alpha 7 IV сделан из магниевого сплава. Дополнительную пыле- и влагозащиту ему обеспечивают новая структура и обновленная кнопка освобождения объектива.
Более удобный рабочий процесс Alpha 7 IV предоставляет пользователю целый ряд сетевых функций для того, чтобы делиться потоковым видео и другим контентом без потерь в качестве изображения и звука. Это отвечает растущим потребностям покупателей в использовании камеры для удаленного общения в режиме реального времени. Теперь камеру легче подключить к приложению Imaging Edge Mobile за счет использования Bluetooth, а быструю передачу данных можно осуществлять по Wi-Fi в диапазонах 5 / 2.4 ГГц.
В камере также представлена новая функция Shot Mark, которая позволяет быстро перейти к отмеченным сценам в рамках видеоклипа — как в камере, так и в приложениях Sony Catalyst Browse/Prepare.
Кроме того, в Alpha 7 IV встроен набор функций для поддержки стриминга и удаленной коммуникации без использования дополнительного ПО. При подключении к компьютеру или смартфону камера может распознаваться как устройство UVC (USB Video Class) и UAC (USB Audio Class), что позволяет эффективно осуществлять передачу потокового видео. Для обеспечения хорошей картинки можно использовать высококачественные видеорежимы, такие как 4K 15p и 1080 FHD 60p, а цифровые аудиоинтерфейсы позволяют подключить к камере ряд микрофонов и других аксессуаров для записи качественного звука.
В рамках экологической программы Sony's Road to Zero камера и упаковка создавались с заботой об окружающей среде. В самой камере используется переработанный пластик SORPLAS, производство которого не зависит от невозобновляемых источников энергии и осуществляется в местах, где доступны альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи. В упаковке применены подлежащие переработке материалы с минимальным содержанием пластика.
HVL-F60RM2 с ведущим числом 60 и покрытием диапазона 20–200 мм и HVL-F46RM с ведущим числом 46 и покрытием диапазона 24-105 мм — мощные беспроводные вспышки, позволяющие осуществлять точную настройку максимально интуитивно и быстро. Новые модели предназначены для продвинутых фото- и видеографов, профессионалов, снимающих на камеры Sony Alpha, включая Alpha 7 IV. Таким образом, компания формирует полнофункциональную систему освещения, в которой все устройства полноценно обмениваются данными друг с другом.
Обе вспышки отлично справляются с серийной съемкой, HVL-F60RM2 обеспечивает до 200 срабатываний на скорости 10 кадров/сек. , а HVL-F46RM — 60 срабатываний. Благодаря новому алгоритму обе вспышки устойчивы к перегреванию. При использовании четырех никель-металлогидридных аккумуляторов / батарей с HVL-F60RM2 можно сделать 240 снимков с интервалом перезарядки вспышки 1,7 сек., а с HVL-F46RM — 320 снимков с интервалом 2 секунды.
При использовании с камерами Alpha пользователи получают уникальные преимущества полнофункциональной системы освещения Alpha.
Например, в сочетании с Alpha 7 IV стало возможно использовать систему экспозамера P-TTL не только в режиме низкоскоростной съемки (Lo), но и на средней и высокой скорости (Mid и Hi). Также уменьшена задержка срабатывания, что позволяет запечатлеть мимолетные выражения лица и быстрые движения объекта съемки.
С камерой Alpha 1, модель HVL-F60RM2 позволяет добиться серийной съемки с феноменальной скоростью в 20 кадров/сек. При использовании внешнего батарейного адаптера FA-EBA1 с такой скоростью вспышка может работать более 10 секунд. При использовании полнокадровой камеры Alpha 1 и вспышек HVL-F60RM2 и HVL-F46RM устройства способны синхронизироваться на скорости до 1/400 сек., что позволяет использовать более короткие выдержки для расширения возможностей творчества. Кроме того, благодаря бесшумному электронному затвору камеры, при необходимости возможна бесшумная съемка со вспышкой.
В числе других преимуществ использования вспышек HVL-F60RM2 и HVL-F46RM с камерами Alpha:
— Параметры вспышки можно настраивать напрямую из меню совместимой камеры.
— Управление вспышкой взаимодействует с функций обнаружения лиц в камере.
— Автоматическая коррекция баланса белого на основании информации о цветовой температуре от вспышки.
Обе вспышки также стали более надежными и удобными в работе. Уникальный металлический коннектор вспышки под мультиинтерфейсный разъем был специально укреплен для повышения прочности. Его герметизация делает вспышку более пыле- и влагозащищенной. Оригинальный механизм поворота головки вспышки, Quick Shift Bounce, в HVL-F60RM2 был доработан таким образом, чтобы исключить ненамеренное смещение в сторону. Этот механизм помогает гибко настраивать положение вспышки для оптимального контроля над освещением каждого кадра.
Новые модели поддерживают беспроводное радиоуправление другими вспышками (до 15 вспышек и/или ресиверов в 5 группах), что открывает безграничные возможности по настройке света.