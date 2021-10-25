Новая Sony Alpha 7 IV с 33-мегапиксельной полнокадровой матрицей

25 октября 2021, 10:45

Sony анонсирует три пополнения в линейке съемочного оборудования: камеру со съемной оптикой Alpha 7 IV (модель ILCE-7M4) с новой полнокадровой матрицей разрешением 33 мегапикселя (прибл., эффективных) и две новых вспышки — HVL-F60RM2 и HVL-F46RM.



Alpha 7 IV выводит представление о «базовой» модели в линейке полнокадровых камер на новый уровень благодаря отличному качеству изображения и скорости работы. Таким образом, камера еще выше поднимает планку, заданную ранее Alpha 7 III. В новой модели представлены многие из самых передовых технологий Sony, включая новейший процессор обработки изображений BIONZ XR и расширенные возможности автофокусировки, основанные на системе из флагманской модели Alpha 1. Также было повышено удобство управления и надежность как в режиме съемки фото, так и видео. Все это делает Alpha 7 IV идеальной универсальной камерой как для энтузиастов, так и для профессионалов, снимающих в самых разных жанрах. Среди других особенностей Alpha 7 IV — разрешение в 33 мегапикселя, широкие возможности съемки кинематографичного видео, а также новые функции подключения и стриминга, покрывающие спрос клиентов на использование камеры для удаленного общения.



Новая модель Alpha 7 IV — совершенная гибридная камера, в которой объединены отличное качество фотосъемки, усовершенствованные возможности в сфере видео, улучшенная автофокусировка, более совершенное управление и функции для облегчения рабочего процесса. При создании модели мы также уделили внимание вопросу экологичности: в корпусе камеры использован переработанный пластик Sony SORPLAS, а упаковка подлежит переработке и содержит минимум пластика.



Благодаря новой полнокадровой CMOS-матрице Exmor R с тыловой подсветкой и разрешением 33 Мп камера обеспечивает превосходное качество изображения и широкий диапазон светочувствительности с максимальными значениями ISO 50–204800. Высокая разрешающая способность позволяет правильно отобразить плавные переходы цветов, мелкие детали и текстуры, уменьшая при этом шум. Динамический диапазон в 15 ступеней облегчает создание самых разных выразительных изображений, а творческие настройки Creative Looks помогают с легкостью добиваться оригинальной картинки — как в фото, так и в видео.



Новейший процессор BIONZ XR, используемый также во флагманской модели Alpha 1, обеспечивает высокоскоростную автофокусировку, непрерывную серийную съемку со скоростью 10 кадров в секунду с отслеживанием объекта и экспозиции, и большой буфер для плавной съемки. Модель Alpha 7 IV обеспечивает надежное отслеживание объекта в режиме реального времени (функция Real-Time Tracking) с помощью 759 точек автофокусировки, покрывающих около 94 % поверхности матрицы. Кроме того, функция отслеживания глаз в реальном времени впервые распознает не только глаза людей и животных, но и птиц, причем как для фото, так и для видео. По сравнению с Alpha 7 III точность обнаружения человеческого лица и глаз также улучшена примерно на 30 %.



В Alpha 7 IV встроены технологии, заимствованные из реального кинопроизводства, включая S-Cinetone™. Эта технология, используемая в престижной линейке кинокамер Sony Cinema Line, нашла широкое применение в киноотрасли, а также в работе видеографов, т. к. позволяет добиться яркой кинематографичной картинки. Высокое качество видео также достигается за счет съемки в формате 4K 60p (в режиме Super 35mm) и до 4k 30p с оверсэмплингом с 7K в полнокадровом режиме. Для обеспечения естественных цветовых переходов используется глубина цвета 10 бит с выборкой 4:2:2. Для облегчения постобработки применяется формат XAVC S-I™, а при необходимости — XAVC HS™ с двойной эффективностью сжатия.

Требования к точности автофокусировки при съемке видео все время растут. Для того, чтобы соответствовать им в полной мере, в Alpha 7 IV (при использовании объективов с байонетом Е) доступны уникальные функции, такие как AF Assist , позволяющая осуществлять плавную смену фокуса с использованием автофокусировки, а также Focus Map, помогающая визуализировать глубину резкости. Также в новой модели — впервые в серии Alpha — доступна функция компенсации эффекта «дыхания» , позволяющая сохранять постоянный угол зрения при смене фокусировки (эту функцию можно отключить).

Alpha 7 IV — это надежная гибридная фото/видеокамера с продуманной эргономикой, позволяющая удобно переключаться между съемкой фото и видео. Для этого в камере предусмотрен новый для серии Alpha двойной переключатель режимов: нижнее колесо позволяет переключаться между фото/видео/S&Q (режимом ускоренной или замедленной съемки); верхнее — между режимами Auto/P/A/S/M/MR (memory recall — сохраненные пользовательские настройки). Кроме того, Alpha 7 IV обладает стабилизатором изображения, дающим преимущество в 5,5 ступеней , более удобным хватом, а также слотом карт памяти, совместимым с CFexpress Type A, для более скоростной записи на карту и очистки буфера. Видоискатель также претерпел изменения по сравнению с Alpha 7 III: его разрешение увеличилось в 1,6 раз до прибл. 3,68 млн точек. Таким образом, пользователи могут наслаждаться более четкой картинкой с максимально естественными цветами.



Благодаря системе теплоотведения видеографы могут непрерывно снимать в формате 4K 60p / 10 бит 4:2:2 больше часа. Для наилучших результатов при съемке видео рекомендуется использоваться оптическую стабилизацию в активном режиме (Active mode) . Видеографам также будут полезны 3-дюймовый откидывающийся в сторону вращающийся экран с разрешением 1,03 млн точек (прибл.), кнопка REC («Запись») на верхней панели и емкая батарея типа Z.

Для обеспечения надежности и легкости корпус Alpha 7 IV сделан из магниевого сплава. Дополнительную пыле- и влагозащиту ему обеспечивают новая структура и обновленная кнопка освобождения объектива.



Более удобный рабочий процесс Alpha 7 IV предоставляет пользователю целый ряд сетевых функций для того, чтобы делиться потоковым видео и другим контентом без потерь в качестве изображения и звука. Это отвечает растущим потребностям покупателей в использовании камеры для удаленного общения в режиме реального времени. Теперь камеру легче подключить к приложению Imaging Edge Mobile за счет использования Bluetooth, а быструю передачу данных можно осуществлять по Wi-Fi в диапазонах 5 / 2.4 ГГц.

В камере также представлена новая функция Shot Mark, которая позволяет быстро перейти к отмеченным сценам в рамках видеоклипа — как в камере, так и в приложениях Sony Catalyst Browse/Prepare.



Кроме того, в Alpha 7 IV встроен набор функций для поддержки стриминга и удаленной коммуникации без использования дополнительного ПО. При подключении к компьютеру или смартфону камера может распознаваться как устройство UVC (USB Video Class) и UAC (USB Audio Class), что позволяет эффективно осуществлять передачу потокового видео. Для обеспечения хорошей картинки можно использовать высококачественные видеорежимы, такие как 4K 15p и 1080 FHD 60p, а цифровые аудиоинтерфейсы позволяют подключить к камере ряд микрофонов и других аксессуаров для записи качественного звука.



В рамках экологической программы Sony's Road to Zero камера и упаковка создавались с заботой об окружающей среде. В самой камере используется переработанный пластик SORPLAS, производство которого не зависит от невозобновляемых источников энергии и осуществляется в местах, где доступны альтернативные источники энергии, такие как солнечные батареи. В упаковке применены подлежащие переработке материалы с минимальным содержанием пластика.



HVL-F60RM2 с ведущим числом 60 и покрытием диапазона 20–200 мм и HVL-F46RM с ведущим числом 46 и покрытием диапазона 24-105 мм — мощные беспроводные вспышки, позволяющие осуществлять точную настройку максимально интуитивно и быстро. Новые модели предназначены для продвинутых фото- и видеографов, профессионалов, снимающих на камеры Sony Alpha, включая Alpha 7 IV. Таким образом, компания формирует полнофункциональную систему освещения, в которой все устройства полноценно обмениваются данными друг с другом.



Обе вспышки отлично справляются с серийной съемкой, HVL-F60RM2 обеспечивает до 200 срабатываний на скорости 10 кадров/сек. , а HVL-F46RM — 60 срабатываний. Благодаря новому алгоритму обе вспышки устойчивы к перегреванию. При использовании четырех никель-металлогидридных аккумуляторов / батарей с HVL-F60RM2 можно сделать 240 снимков с интервалом перезарядки вспышки 1,7 сек., а с HVL-F46RM — 320 снимков с интервалом 2 секунды.

При использовании с камерами Alpha пользователи получают уникальные преимущества полнофункциональной системы освещения Alpha.Например, в сочетании с Alpha 7 IV стало возможно использовать систему экспозамера P-TTL не только в режиме низкоскоростной съемки (Lo), но и на средней и высокой скорости (Mid и Hi). Также уменьшена задержка срабатывания, что позволяет запечатлеть мимолетные выражения лица и быстрые движения объекта съемки.С камерой Alpha 1, модель HVL-F60RM2 позволяет добиться серийной съемки с феноменальной скоростью в 20 кадров/сек. При использовании внешнего батарейного адаптера FA-EBA1 с такой скоростью вспышка может работать более 10 секунд. При использовании полнокадровой камеры Alpha 1 и вспышек HVL-F60RM2 и HVL-F46RM устройства способны синхронизироваться на скорости до 1/400 сек., что позволяет использовать более короткие выдержки для расширения возможностей творчества. Кроме того, благодаря бесшумному электронному затвору камеры, при необходимости возможна бесшумная съемка со вспышкой.В числе других преимуществ использования вспышек HVL-F60RM2 и HVL-F46RM с камерами Alpha:— Параметры вспышки можно настраивать напрямую из меню совместимой камеры.— Управление вспышкой взаимодействует с функций обнаружения лиц в камере.— Автоматическая коррекция баланса белого на основании информации о цветовой температуре от вспышки.Обе вспышки также стали более надежными и удобными в работе. Уникальный металлический коннектор вспышки под мультиинтерфейсный разъем был специально укреплен для повышения прочности. Его герметизация делает вспышку более пыле- и влагозащищенной. Оригинальный механизм поворота головки вспышки, Quick Shift Bounce, в HVL-F60RM2 был доработан таким образом, чтобы исключить ненамеренное смещение в сторону. Этот механизм помогает гибко настраивать положение вспышки для оптимального контроля над освещением каждого кадра.Новые модели поддерживают беспроводное радиоуправление другими вспышками (до 15 вспышек и/или ресиверов в 5 группах), что открывает безграничные возможности по настройке света.