Продажи Sony Alpha 9 II в Украине стартуют в конце января

Новая модель в линейке полнокадровых камер Sony Alpha 9 II, созданная для профессионалов спортивной фотографии и фотожурналистики, будет доступна украинским пользователям в конце января.
Функционал камеры включает:
Непрерывную съемку без затемнения со скоростью до 20 к/с
Автоматическую экспозицию с 60 расчетами АФ/АЭ в секунду
Непрерывную съемку до 10 к/с с механическим затвором
Автофокусировку с новыми оптимизированными алгоритмами
Измененную конструкцию для надежности и управляемости
Функцию Voice Memo для добавления голосовых заметок к изображениям
Поддержку всех стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Встроенный терминал 1000BASE-T Ethernet для гигабитных потоков данных
Механический затвор Alpha 9 II позволяет снимать непрерывно и бесшумно в 2x раза быстрее, чем Alpha 9. Для спортивных съемок камера поддерживает режим без мерцания, который распознает и корректирует сверкание искусственного освещения.
Среди возможностей фокусировки стоит отметить:
Непрерывное слежение при закрытой диафрагме более F16
АФ по глазам животных
АФ по глазам с возможностью выбора правого/левого глаза, при фото и видеосъемке
Слежение в реальном времени
Процессор BIONZ X повышает скорость и точность распознавания для АФ/АЭ, обработки изображения, распознавания лиц
Усовершенствована защита от пыли и влаги благодаря усиленному уплотнению всех сопрягаемых деталей корпуса
Подавление шумов в диапазоне чувствительности от средней до высокой
Встроенная 5-осевая оптическая система стабилизации увеличивает выдержку на 5,5 ступеней экспозиции
Улучшенная конфигурация хвата для пальцев совместима с вертикальной рукояткой Sony VG-C4EM
Увеличен диаметр и улучшен отклик кнопки ‘AF-ON’
Модернизирован дизайн джойстика
Изменена форма диска экспокоррекции и добавлена кнопка блокировки
Надежность механизма затвора превышает 500000 циклов
Разъем USB Type-C
Два слота носителей, совместимых с SD-картами
Цифровой аудио интерфейс подключает однонаправленный микрофон ECM-B1M или комплект адаптера XLR-K3M
Ориентировочная цена Sony Alpha 9 II – 139 000 грн
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