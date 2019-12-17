Продажи Sony Alpha 9 II в Украине стартуют в конце января

17 декабря 2019, 10:45

Новая модель в линейке полнокадровых камер Sony Alpha 9 II, созданная для профессионалов спортивной фотографии и фотожурналистики, будет доступна украинским пользователям в конце января.Функционал камеры включает:Непрерывную съемку без затемнения со скоростью до 20 к/сАвтоматическую экспозицию с 60 расчетами АФ/АЭ в секундуНепрерывную съемку до 10 к/с с механическим затворомАвтофокусировку с новыми оптимизированными алгоритмамиИзмененную конструкцию для надежности и управляемостиФункцию Voice Memo для добавления голосовых заметок к изображениямПоддержку всех стандартов IEEE 802.11a/b/g/n/acВстроенный терминал 1000BASE-T Ethernet для гигабитных потоков данныхМеханический затвор Alpha 9 II позволяет снимать непрерывно и бесшумно в 2x раза быстрее, чем Alpha 9. Для спортивных съемок камера поддерживает режим без мерцания, который распознает и корректирует сверкание искусственного освещения.Среди возможностей фокусировки стоит отметить:Непрерывное слежение при закрытой диафрагме более F16АФ по глазам животныхАФ по глазам с возможностью выбора правого/левого глаза, при фото и видеосъемкеСлежение в реальном времениПроцессор BIONZ X повышает скорость и точность распознавания для АФ/АЭ, обработки изображения, распознавания лицУсовершенствована защита от пыли и влаги благодаря усиленному уплотнению всех сопрягаемых деталей корпусаПодавление шумов в диапазоне чувствительности от средней до высокойВстроенная 5-осевая оптическая система стабилизации увеличивает выдержку на 5,5 ступеней экспозицииУлучшенная конфигурация хвата для пальцев совместима с вертикальной рукояткой Sony VG-C4EMУвеличен диаметр и улучшен отклик кнопки ‘AF-ON’Модернизирован дизайн джойстикаИзменена форма диска экспокоррекции и добавлена кнопка блокировкиНадежность механизма затвора превышает 500000 цикловРазъем USB Type-CДва слота носителей, совместимых с SD-картамиЦифровой аудио интерфейс подключает однонаправленный микрофон ECM-B1M или комплект адаптера XLR-K3MОриентировочная цена Sony Alpha 9 II – 139 000 грн