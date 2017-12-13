Камера Sony а7R III появится в Украине уже в январе 2018 года

Полнокадровая камера Sony α7R III со сменной оптикой, анонсированная в октябре этого года, появится на украинском рынке в конце января 2018 года.
Камера предлагает высокое разрешение 42,4 МП, непрерывную съемку со скоростью 10 к/с, а также быструю и точную автофокусировку.
Ключевые характеристики α7R III
- 35 мм полнокадровая 42,4-мегапиксельная CMOS Exmor R™ матрица с тыловой подсветкой с усовершенствованными элементами обработки изображения
- Непрерывная съемка со скоростью до 10 к/с в режиме бесшумной съемки или с механическим затвором со следящей автофокусировкой и автоматической экспозицией
- 399 точек фазового АФ, охватывающие 68% области изображения, 425 точек контрастного АФ и примерно в 2 раза более эффективная функция АФ по глазам
- 5-осевая встроенная оптическая система стабилизации изображения, позволяющая увеличивать длительность выдержки на 5,5-шага
- Съемка 4K видео с высоким разрешением при полном считывании пикселей без объединения
- Полностью переработана для профессионалов, включая модернизированную автофокусировку, два слота для карт памяти SD, увеличенное время работы от аккумулятора, суперскоростной интерфейс USB (USB 3.1 Gen 1), терминал USB тип C™ и многое другое
- Компактный легкий корпус весом всего 572 г