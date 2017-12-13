Камера Sony а7R III появится в Украине уже в январе 2018 года

13 декабря 2017, 12:45

Полнокадровая камера Sony α7R III со сменной оптикой, анонсированная в октябре этого года, появится на украинском рынке в конце января 2018 года.

35 мм полнокадровая 42,4-мегапиксельная CMOS Exmor R™ матрица с тыловой подсветкой с усовершенствованными элементами обработки изображения

Непрерывная съемка со скоростью до 10 к/с в режиме бесшумной съемки или с механическим затвором со следящей автофокусировкой и автоматической экспозицией

399 точек фазового АФ, охватывающие 68% области изображения, 425 точек контрастного АФ и примерно в 2 раза более эффективная функция АФ по глазам

5-осевая встроенная оптическая система стабилизации изображения, позволяющая увеличивать длительность выдержки на 5,5-шага

Съемка 4K видео с высоким разрешением при полном считывании пикселей без объединения

Полностью переработана для профессионалов, включая модернизированную автофокусировку, два слота для карт памяти SD, увеличенное время работы от аккумулятора, суперскоростной интерфейс USB (USB 3.1 Gen 1), терминал USB тип C™ и многое другое

Компактный легкий корпус весом всего 572 г

Камера предлагает высокое разрешение 42,4 МП, непрерывную съемку со скоростью 10 к/с, а также быструю и точную автофокусировку.Ключевые характеристики α7R III