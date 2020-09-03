Sony анонсирует новый адаптер LA-EA5 для объективов с байонетом A

3 сентября 2020, 14:15

Sony представила новый адаптер LA-EA5 для 35 мм полнокадрового объектива с байонетом A, который позволяет легко сочетать современные камеры с байонетом E и объективы с байонетом Ai.

Теперь с помощью нового адаптера LA-EA5 пользователи смогут получать доступ к уникальным возможностям автофокусировки и быстрой съемки, которые реализованы в новых камерах Sony с байонетом Ei, используя объективы A-mount с SSM (Super Sonic wave Motor) и SAM (Smooth Autofocus Motor) приводами, а также объективы A-mount без внутреннего привода фокусировки.При использовании с моделями Alpha 7R IV или Alpha 6600iii быстрая непрерывная съемка со следящей автофокусировкой/автоэкспозицией на скорости до 11 к/с возможна для объективов с SSM-/SAM-приводами и объективов без внутреннего привода автофокусировки, таких как Sonnar T* 135 мм F1,8 ZA и Planar T* 85 мм F1,4 ZA. Полная поддержка обеспечивается для фазовой автофокусировки в фокальной плоскости , фазовой автофокусировки в фокальной плоскости с широкой областью покрытияvi, функции АФ по глазам в реальном времени как для человека, так и для животного, следящей автофокусировки в реальном времени с непрерывной АФ/АЭiv (автоматической экспозицией).Несмотря на компактный дизайн адаптер LA-EA5 оснащен приводом диафрагмы и новым компактным приводом автофокусировки. Для удобного управления при использовании с камерой E-mount, диаметр нового адаптера соответствует диаметру байонета A и идеально совпадает с краями крепления. Адаптер LA-EA5 обеспечивает удобство управления полнокадровыми камерами с байонетом E, даже когда на камере установлена вертикальная рукоятка.Информация о старте продаж адаптера LA-EA5 и его стоимость в Украине будут объявлены позже.