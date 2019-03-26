26 марта 2019, 10:15

Sony обновила программное обеспечение камеры а9

Компания Sony объявила о важном обновлении программного обеспечения своей беззеркальной камеры α9 – версия 5.0.



Благодаря обновлению ПО в революционной камере Sony α9 существенно улучшат качество изображения и характеристики ее системы автофокусировки. Камера также получит множество новых функций, которые направлены на улучшение общей организации рабочего процесса для профессиональных фотографов. Кроме того, в ближайшее время выпустят обновления программного обеспечения для камер α7R III и α7 III, которые добавят новейшую технологию ‘АФ по глазам в реальном времени’ и возможности интервальной записи.



Новая версия 5.0 программного обеспечения камеры α9 добавляет разработанный Sony новый режим слежения за объектом в реальном времени ‘Real-time Tracking’. Этот режим использует новейший алгоритм распознавания объектов на базе искусственного интеллекта, он обрабатывает цвет, расстояние до объекта (глубину), текстуру (яркость) как пространственную информацию, чтобы обеспечить высокую точность передачи всех объектов. Кроме того, при фото или видеосъемке людей или животных искусственный интеллект распознает положение лица и глаз, и с чрезвычайно высокой точностью следит за глазами объектаvii в реальном времени. Кроме того, функция ’Слежение включено (Tracking On)’ позволяет в любой момент активировать режим ‘Слежение в реальном времени’ простым нажатием запрограммированной кнопки, а функция ‘Сенсорное слежение’ позволяет активировать этот режим при помощи сенсорного экранаii.



Дополнительно в новой версии 5.0 камера Sony α9 получит ‘АФ по глазам в реальном времени’, новейшую версию разработанной Sony технологии Eye AF. Эта новая функция использует распознавание объекта на базе искусственного интеллекта для того, чтобы в реальном времени найти и обработать данные о глазах, что позволяет повысить точность, скорость и эффективность слежения функции ‘АФ по глазам’. Теперь при нажатии до половины кнопки затвора во всех режимах автофокусировки камера автоматически находит глаза объекта и активирует функцию ‘АФ по глазам’. В режиме AF-C камера постоянно следит за глазами объекта. Кроме того, в новой версии программного обеспечения можно выбрать в качестве точки фокусировки правый или левый глаз объекта.



В числе других возможностей автофокусировки, доступных в новом программном обеспечении, функции ‘Сенсорная панель’ и ‘Сенсорное слежение’, расширенный с F11 до F16 диапазон значений диафрагмы для фазовой автофокусировки, а также быстрая гибридная АФ, обеспечивающая постоянную автоматическую фокусировку при съемке видео.



В новой версии 5.0 программного обеспечения камеры α9 повышено качество изображения. Конкретно речь идет о воспроизведении цвета, поскольку камера будет точнее улавливать тонкие изменения света для более плавных и естественных тональных градаций, например, при воспроизведении неба. Используется также новый алгоритм автоматического баланса белого (AWB), который создает лучше сбалансированные изображения во время серийной съемки. В число новых функций для эффективного управления и организации данных входят функции My Dial, улучшенное меню слотов носителей, а также функции рейтинга и защиты.



Версия 5.0 обеспечивает совместимость с новым приложением Sony ‘Imaging Edge Mobile’, которое является преемником приложения ‘PlayMemories Mobile™’. Модуль обеспечивает несколько новых возможностей, таких как мобильное приложение ‘Transfer & Tagging add-on’ для организации профессионального рабочего процесса – оно позволяет фотографам одновременно со съемкой передавать изображение из камеры в смартфон с использованием встроенного в камеру протокола FTP, поддерживая при этом включение в передаваемое изображение метаданных IPTC. Это долгожданное дополнение после недавнего выпуска версии 4.0 для α9, которое значительно расширит возможности камеры благодаря включению протокола FTP.



В этом году также будет доступна версия 6.0 аппаратно-программного обеспечения камеры α9, в которой добавят функцию АФ по глазам для съемки животных, чрезвычайно интересное нововведение для фотографов, снимающих диких животных. Также добавят функции интервальной съемки для создания замедленного видеоvii.



В новой версии 3.0 полнокадровые камеры Sony α7R III и α7 III получат улучшенную автофокусировку в реальном времени. Новые возможности будут доступны в режиме AF-C при нажатии до половины кнопки затвора. Планируется также добавить функцию АФ по глазам в реальном времени для съемки животныхi.



Дополнительно эти камеры получат функцию интервальной записи, которая обеспечит очень простой монтаж замедленного видео. Новая функция позволяет устанавливать любой интервал от 1 до 60 секунд с общим числом снимков от 1 до 9999. Во время интервальной съемки для чувствительности следящей автоматической экспозиции можно устанавливать значения “Высокая”, “Средняя” или “Низкая”, что позволяет уменьшить изменения экспозиции за время интервала съемки.



Выпуск новой версии 3.0 обновления программного обеспечения намечен на апрель 2019 года.

