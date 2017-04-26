Новая камера Sony альфа9

26 апреля 2017, 13:45

Самая инновационная и технологически совершенная цифровая камера, какую когда-либо создавала компания Sony, новая α9 предлагает технический уровень, не похожий на тот, который демонстрировали различные типы камер – зеркальные, беззеркальные или многие другие.Эта новая камера обеспечивает много впечатляющих характеристик, которые просто невозможны для современной цифровой зеркальной камеры, включая высокую скорость, непрерывную съемку без затемненияiii на скорости до 20 к/сiv, 60 вычислений в секунду для следящей АФ/AЭ, минимальную выдержку до 1/32000 секундыviii и многое другое. Все это стало возможным благодаря использованной в этой камере 35 мм полнокадровой многослойной КМОП матрице Exmor RS,которая обеспечивает скорость обработки данных почти в 20x раз выше, чем в предыдущих полнокадровых беззеркальных камерах Sony. Эту уникальную матрицу дополняет новый модернизированный процессор обработки изображения BIONZ X и чип препроцессора, который максимизирует общую эффективность обработки данных.Лидирующее в отрасли быстродействие и инновационная бесшумная съемкаvii сочетаются с системой фокусировки, которая использует потрясающий массив из 693 точек фазовой автофокусировки. Охватывая приблизительно 93% кадра, эта система фокусировки гарантирует надежную фиксацию и слежение на всей площади кадра, даже если объект двигается очень быстро.Новая камера α9 оснащена также свободным от вибрации, полностью электронным и совершенно бесшумным антидисторсионным затворомvii, и потому полностью избавлена от механических шумов зеркала и затвора, что делает ее чрезвычайно мощным инструментом для тех ситуаций, где требуется бесшумная съемка. Для максимальной надежности и удобства в работе эта камера оснащена новыми аккумуляторами серии Z, емкость которых примерно в 2,2x раза выше чем у аккумуляторов серии W, а также двумя слотами для карт памяти SD, один их которых поддерживает карты UHS-II. Предусмотрен также порт Ethernet (проводной терминал LAN) и множество новых настроек, возможностей управления и персонализации, которые важны для работающих профессионалов.Жизненно важным для бьющей все рекорды скорости новой камеры α9 является сочетание новой 24,2-мегапиксельнойii многослойной матрицы Exmor RS, нового процессора BIONZ X и чипа препроцессора.Огромная вычислительная мощность этих компонентов обеспечивает возможность ускорения вычислений для корректировки фокуса и автоэкспозиции, уменьшая также запаздывание дисплея электронного видоискателя. Новый процессор и препроцессор позволили также увеличить буфер непрерывной съемки, поэтому теперь фотографы могут с молниеносной скоростью 20 к/сiv при непрерывном следящем АФ/АЭ делать до 362 снимков в формате JPEGvi или до 241 снимка в формате RAWv.Инновационная система автофокусировки этой камеры точнее, чем когда-либо ранее отслеживает сложное непредсказуемое движение объектов благодаря возможности выполнять расчеты АФ/АЭ до 60 раз в секундуx, независимо от спуска затвора и записи кадра. Далее, при спуске затвора при фотосъемке электронный видоискатель функционирует без какого-либо затемнения, что позволяет пользователю непрерывно видеть объект в режиме live view. Эта система настолько удачно сочетает все преимущества электронного видоискателя с непосредственностью и «ощущением момента», что превосходит даже лучшие оптические видоискатели, и все эти преимущества доступны во всех режимах фотосъемки, включая быструю непрерывную съемку со скоростью 20 к/сiv.Благодаря тому, что 693 точки фазовой автофокусировки в фокальной плоскости покрывают около 93% кадра, эта камера обеспечивает более высокую надежность и точность фокусировки в таких ситуациях, которые могли быть проблемными для других систем фокусировки. Система быстрого гибридного автофокуса Fast Hybrid AF, которая сочетает скорость и отличные возможности слежения фазовой АФ с точностью контрастной АФ, действует примерно на 25% быстрее чем в модели α7R II, гарантируя фокусировку всех быстро движущихся объектов.Новая полнокадровая камера Sony оснащена множеством новейших функций для настоящего профессионального стиля съемки.Камера α9 оснащена совершенно новым электронным видоискателем Quad-VGA OLED Tru-Finder с высокой яркостью и разрешением 3686k точек для воспроизведения чрезвычайно точного, детального и реалистичного изображения. Новый видоискатель Tru-Finder имеет самое высокое разрешение среди всех видоискателей, применявшихся Sony в камерах α, использует оптическую конструкцию, включающую двухсторонний асферический элемент, который обеспечивает коэффициент увеличения 0,78x и замечательную резкость по всей площади кадра. В электронном видоискателе использовано также покрытие ZEISS® T* Coating для значительного уменьшения бликов и фторсодержащее покрытие внешнего объектива для защиты от загрязнений.Все это дает уровень яркости примерно вдвое выше, чем в видоискателе XGA OLED Tru-Finder в модели α7R II. Изображение с таким уровнем яркости практически идентично действительности и создает при съемке ощущение естественности. Можно даже регулировать частоту кадров видоискателя Tru-Finder, устанавливая ее равной 60 к/с или 120 к/сxiii, чтобы она лучше соответствовала действию в кадре.Камера α9 оснащена инновационной 5-осевой системой стабилизации изображения, которая позволяет увеличивать длительность выдержки на 5,0 шаговix, обеспечивая возможность реализовать всю мощь новой матрицы даже при слабом освещении. Нажав до половины кнопку затвора, можно увидеть результат стабилизации изображения в видоискателе или на ЖК-экране, что позволяет проконтролировать композицию и резкость.Камера α9 снабжена также портом Ethernet (проводной терминал LAN), который позволяет быстро и удобно передавать файлы фотографий на указанный FTP сервер, что делает эту камеру идеальной для студийной фотографии, съемок резонансных новостей и спортивных событий и многого другого. Кроме того, на ней имеется терминал синхронизации, к которому можно подключать внешние вспышки и кабели для удобной синхронизации со студийным освещением.В новой камере Sony α9 предусмотрено несколько новых и модернизированных функций фокусировки, которые позволяют быстрее и проще сфокусировать изображение в самых разнообразных ситуациях. На задней панели камеры размещен мульти-контроллер, который позволяет фотографу легко перемещать фокус в кадре в любом направлении, нажимая вверх, вниз, вправо или влево, если выбраны режимы фокусировки с областью “Зона”, “Универсальная точка” или “Расширяемая универсальная точка”. Новая модель обеспечивает также сенсорную фокусировку на ЖК-экране, которая позволяет легко выбрать точку фокусировки или переместить фокус в нужную точку или на нужный объект.В камере α9 предусмотрены отдельные диски управления режимом протяжки и режимом фокусировки, что является новым для камер Sony с байонетом E, а также новая кнопка “AF ON”, которую можно нажать, чтобы активировать автофокусировку прямо в процессе съемки фото или видео.В числе дополнительных новых возможностей регистрация области автофокусировки (“AF Area Registration”), которая позволяет заносить в память часто используемые области автофокусировки и вызывать их нажатием контекстной кнопки. Предусмотрена также возможность назначать на контекстные кнопки конкретные настройки (экспозиция, выдержка, режим протяжки и т.д.), чтобы моментально вызвать их при необходимости. Камера может запоминать и автоматически вызывать последнюю точку фокусировки, использованную в вертикальном или горизонтальном формате, и моментально переключаться на нее при повторном использовании соответствующего формата.Для расширения возможностей персонализации предусмотрена функция “Мое меню”, которая позволяет зарегистрировать в персональном меню до 30 элементов меню, чтобы моментально вызывать их, когда они потребуются.Инновационная камера α9 оснащена совершенно новым аккумулятором Sony (модель NP-FZ100), емкость которого в 2,2x раза больше, чем в предыдущих полнокадровых моделях Sony, что позволяет снимать гораздо дольше.В ответ на многочисленные просьбы фотографов новая камера была оборудована двумя отдельными слотами для карт памяти, один из которых совместим с картами UHS-II. Можно одновременно писать на обе карты одни и те же данные, или же пользователь может раздельно писать данные в форматах RAW/JPEG или фото/видео. Можно также одновременно записывать на обе карты видео для копирования и более эффективного управления данными.Уникальная конструкция матрицы камеры α9 представляет собой вершину достижений технологий Sony. Эта полнокадровая многослойная КМОП матрица с разрешением 24,2 мегапикселейii использует тыловую подсветку, что позволяет ей улавливать максимум света и создавать замечательное реалистичное изображение. Эта матрица обеспечивает также внушительный диапазон чувствительности ISO 100 – 51200, расширяемый до 50 – 204800, что гарантирует оптимальное качество изображения с минимумом шумов при любых значениях.Важную роль в обеспечении качества изображения играет также усовершенствованный интегрированный процессор BIONZ X, поскольку он помогает минимизировать шумы в верхней части диапазона чувствительности, уменьшая также потребность в снижении чувствительности в тех ситуациях, когда требуется высочайшее качество изображения.Новая камера α9 поддерживает также 14-битовый формат RAW без сжатия, что позволяет пользователям максимально использовать широкий динамический диапазон матрицы.Новая α9 – это очень мощная видеокамера, поскольку она обеспечивает запись 4K (3840x2160p) видео по всей ширине полнокадровой матрицы. При съемке в этом формате камера использует полное считывание без объединения пикселей для сбора 6K данных, и передискретизирует их для получения высококачественного 4K-видео с исключительной детальностью и глубиной. Возможна также запись в популярном формате Супер-35.Кроме того, эта камера может вести запись в формате Full HD при частоте кадров 120 к/с на скорости потока до 100 Мбит/с, что позволяет впоследствии пересматривать отснятый материал и монтировать из него видеофайлы с замедленным в 4x или 5x раз движением при разрешении Full HD и следящей автофокусировке.