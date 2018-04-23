Телевизоры Sony: рай для киномана

23 апреля 2018, 12:57

Японская компания Sony — один из ведущих производителей телевизоров на мировом рынке.

Модели Sony оснащаются продвинутыми технологиями, расширяющими возможности пользователя и позволяющими получать максимум удовольствия от просмотра. Какие же телевизоры Sony пользуются спросом украинцев?



Sony KDL-32WD752SR2

Телевизор Sony KDL-32WD752SR2 — недорогая модель с 32-дюймовой Full HD диагональю. Процессор X-Reality PRO обеспечивает высокую детализацию и реалистичность изображения, технология Motionflow XR повышает плавность отображения динамических сцен. Как и другие современные Sony телевизоры , модель KDL-32WD752SR2 оснащена модулем Wi-Fi и встроенным веб-браузером. Предусмотрена возможность записи телепередач на USB-накопитель или жесткий диск.





Популярный интернет-магазин Киевстар предлагает телевизор, построенный на базе ОС Android 6.0. Это наделяет его продвинутыми мультимедийными возможностями: от просмотра онлайн-видео до использования мессенджеров и установки игр в память устройства. 49-дюймовая LED-панель с разрешающей способностью Ultra HD 4K (3840×2160 р) обеспечивает четкость картинки даже при просмотре с близкого расстояния. Система голосового управления подарит вам максимум удобства. Телевизор Sony KD49XE8077SR2 оснащен мощной стереосистемой (20 Вт) с поддержкой технологий объемного звучания Dolby Digital и Dolby Digital Plus.

Sony KD65XE8596BR2 — телевизор премиум-класса с 65-дюймовым UltraHD-экраном. Индекс динамических сцен 1000 к/сек. позволит вам ощутить реальность происходящего на экране, а поддержка режима HDR обеспечит яркие, сочные и естественные цвета. Модель имеет встроенные модули Bluetooth и Wi-Fi, функцию записи телепередач и набор интерфейсов (3 разъема USB и 4 порта HDMI). Управлять устройством можно голосом или жестами. Технология DLNA позволяет обмениваться контентом с другими домашними устройствами через Wi-Fi: например, просматривать на экране телевизора видео со смартфона.