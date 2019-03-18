Продажи новой беззеркальной камеры Sony а6400 стартуют в Украине

18 марта 2019, 10:15

18 апреля на украинском рынке стартуют продажи беззеркальной камеры нового поколения Sony α6400.

Она будет доступна по ориентировочной цене 29 999 грн.

Также модель можно приобрести в комплекте с объективом SELP1650 или SEL18135.

Камера α6400 переносит множество новейших технологий из знаменитой линейки полнокадровых камер Sony в компактную и легкую камеру с матрицей формата APS-C. Эта камера обладает самой быстрой в миреi автофокусировкой, которая наводит изображение на резкость за 0,02ii секунды, а также представляет новые возможности автофокусировки и слежения в реальном времени – функции ‘АФ по глазам в реальном времени’ и ‘Слежение за объектом в реальном времени’. Предусмотрены также быстрая непрерывная съемка со скоростью до 11 кадров в секундуiv со следящим автофокусом/автоэкспозицией, процессор обработки изображения нового поколения BIONZ X, который обеспечивает отличное качество изображения, запись 4K-видеоvi, сенсорный ЖК-экран с поворотом на 180 градусов и множество других функций, которые делают эту камеру превосходным инструментом для фотографов любого уровня, как для профессионалов, так и для влоггеров.



Впечатляющая система автофокусировки камеры α6400 наследует многие технологии из новейшей линейки полнокадровых камер Sony, включающей модели α9, α7R III и α7 III. Новая камера имеет 425 точек фазового автофокуса и 425 точек контрастного автофокуса, которые плотно покрывают всю область изображения, охватывая около 84% ее площади. Эта быстрая, высоко эффективная система следящей автофокусировки сочетается с новейшим процессором BIONZ X, что позволяет камере наводить изображение на резкость всего за 0,02 секундыii и чрезвычайно эффективно фиксировать объект. Таким образом гарантируется простота слежения и даже съемки предметов, которые очень быстро двигаются.

Камера α6400 представляет усовершенствованную автофокусировку ‘АФ по глазам в реальном времени’, новейшую версию популярной технологии Sony ‘АФ по глазам’. Эта новая функция использует распознавание объекта на базе искусственного интеллекта для того, чтобы в реальном времени найти и обработать данные о глазах, что позволяет повысить точность, скорость и эффективность слежения функции ‘АФ по глазам’. Теперь при нажатии до половины кнопки затвора во всех режимах автофокусировки камера автоматически находит глаза объекта и активирует функцию ‘АФ по глазам’. В режимах AF-C или AF-A можно также выбрать в качестве точки фокусировки правый или левый глаз объекта. В меню можно выбрать значения Auto/ Right Eye/ Left Eye (авто/правый глаз/левый глаз), а функцию переключения с одного глаза на другой Switch Right/ Left Eye можно назначать на программируемую кнопку. Эта новая технология обеспечивает фотографу уверенность в том, что фокусировка глаз объекта будет безупречна, и позволяет ему полностью сосредоточиться на композиции.

В модели α6400 впервые представлен разработанный Sony новый режим слежения в реальном времени ‘Real-time Tracking’. Этот режим использует новейший алгоритм распознавания объектов на базе искусственного интеллекта. Он обрабатывает цвет, расстояние до объекта (глубину), текстуру (яркость) как пространственную информацию, чтобы обеспечить высокую точность передачи всех объектов. Кроме того, при фото или видеосъемке людей, животных искусственный интеллект распознает положение лица и глаз, и с чрезвычайно высокой точностью следит за глазами объектаvii в реальном времени. Этот режим можно активировать простым нажатием до половины кнопки затвора или же можно назначить его на программируемую кнопку.

Новая камера снимает со скоростью до 11 к/сiv с непрерывным следящим АФ/АЭ при использовании механического затвора, и до 8 к/сv с непрерывным следящим АФ/АЭ при бесшумной съемке. На каждой из этих скоростей камера может снять до 116 кадров в формате JPEG Standard/ 46 кадров в формате RAW со сжатием, что значительно увеличивает шансы запечатлеть идеальный кадр.



Новая камера Sony α6400 оснащена 24,2-мегапиксельнойiii матрицей APS-C, которая в сочетании с модернизированным процессором BIONZ X обеспечивает потрясающее повышение качества изображения и воспроизведения цвета при любых условиях съемки. Чувствительность в стандартном диапазоне до ISO 32000 как для фото, так и для видео, с возможностью расширения до ISO 102400 для фото, с отличным подавлением шумов при средней и высокой чувствительности.

Эта камера использует также многие алгоритмы обработки изображения из новейших полнокадровых камер Sony, которые отлично подавляют шумы, сохраняя разрешение и улучшая воспроизведение текстуры.



Универсальная модель α6400 представляет собой исключительную видеокамеру, которая обеспечивает внутреннюю 4K-видеозапись (QFHD: 3840 x 2160) с полным считыванием без объединения пикселей для сбора примерно в 2,4x раза большего объема данных, чем требуется для 4K-видео. Впоследствии камера передискретизирует эти данные для получения высококачественного 4K видео с исключительной детальностью и глубиной изображения. Быстрая и непрерывная автофокусировка во время съемки видео обеспечивается благодаря усовершенствованной технологии быстрого гибридного АФ, который постоянно поддерживает резкость изображения объекта независимо от сюжета, даже если перед этим объектом в кадре появляется другой объект. Все эти характеристики в сочетании с сенсорными функциями фокусировки делают эту камеру идеальной для многих влоггеров и видеографов, которые регулярно снимают и выгружают контент в сеть.



Для замедленной видеосъемки в новой камере предусмотрена интервальная запись, которой можно настроить от 1 до 60 секунд с общим числом снимков от 1 до 9999. Во время интервальной съемки для чувствительности следящей автоматической экспозиции можно устанавливать значения “Высокая”, “Средняя” или “Низкая”, что позволяет уменьшить изменения экспозиции за время интервала съемки.

В дополнение к перечисленным функциям, впервые для беззеркальных камер Sony с матрицей APS-C, в новой модели предусмотрен профиль изображения HLG (Hybrid Log-Gamma), который поддерживает съемку в режиме прямого HDR-потока. Это позволяет воспроизводить на HDR (HLG) совместимом телевизоре прекрасное реалистичное 4K HDR-видео. Кроме того, имеются профили изображения S-Log2 и S-Log3 для более широкой градации цвета, а также функции вывода зебры, Gamma Display assist и записи прокси-файла. Эта камера может также записывать видео в формате Full HD со скоростью 120 к/с при скорости потока до 100 Мбит/с, что позволяет впоследствии монтировать видеофайлы с замедлением движения в 4 или 5 раз с разрешением Full HD и следящей автофокусировкой.