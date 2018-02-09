Состоялся анонс беззеркальной камеры Olympus Pen E-PL9

9 февраля 2018, 13:45

Компания Olympus анонсировала компактную беззеркальную камеру - Pen E-PL9.



Новинка обладает сменной оптикой, и позиционируется в качестве замены модели PEN E-PL8.

Сенсор в системе на 16Мп.



В качестве аппаратной платформы использован процессор TruePic VIII.



Отдельно отмечен автофокус со 121 точками и 3-осная система стабилизации изображения. Камера поддерживает видеосъемку с разрешением 4К на скорости 30 кадров в секунду.



Диагональ дисплея – 3 дюйма.

Отмечено наличие модулей Bluetooth и Wi-Fi.



Релиз новинки намечен на март. Стоимость – 699 евро.