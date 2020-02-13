Три яркие новинки Olympus

13 февраля 2020, 12:45

Компания Olympus сообщила о выпуске трёх новых гаджетов с продвинутыми характеристиками: беззеркальной фотокамеры Olympus OM-D E-M1 Mark III, объектива Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO и цифрового диктофона Olympus VP-20.



Осенью 2019 года многие специализированные издания уже публиковали слухи о скором появлении новинок от именитого японского бренда и даже предполагали, какими будут их технические характеристики. Но компании Olympus до самого официального анонса удалось сохранить интригу и в итоге представить по-настоящему интересные устройства, предлагающие пользователям целый ряд инноваций и новшеств.



Изюминка анонса – новая топовая фотокамера Olympus OM-D E-M1 Mark III, которая возглавит линейку беззеркальных камер OM-D от Olympus. Кроме несколько обновленного дизайна, новинка получила как уже привычные характеристики, так и некоторые существенные нововведения. Как и предшественник Mark II, новый фотоаппарат получил ударопрочный пыле- и влагозащищенный корпус из магниевого сплава, который при этом сохранил отличную компактность. Вес «тушки» с установленной батареей и картой памяти составляет всего лишь 580 граммов.

Камера построена на базе 20.4-мегапиксельного сенсора Live MOS формата Micro 4/3, работающего в паре с новым процессором обработки изображений TruePic IX. Такая связка позволяет делать снимки с программным увеличением разрешения до 50-ти мегапикселей при съемке с рук и 80-ти мегапикселей в случае работы со штатива. Дополнительные возможности также обеспечивает компенсация экспозиции в 7,5 ступеней, которая достигается при совместной работе пяти осевой системы стабилизации в камере и системы оптической стабилизации изображения в совместимом объективе.



121-точетная система автофокуса в новой камере использует расположенные на матрице фазовые датчики, что практически исключает ошибки в фокусировке и позволяет следить за быстродвижущимися объектами. При этом, дополнительное удобство при съемке людей обеспечивает автофокусировка по лицу и по глазам. Встроенные функции фокус-стэкинга и фокус-брэкетинга облегчают макросъемку, ну а для любителей астрофотографии предназначена особо тонкая подстройка фокуса при помощи отдельной функции Starry Sky AF. Тем, кто любит снимать при особо длительных выдержках, пригодится режим Live ND, представляющий собой программную имитацию работы нейтрально-серого фильтра со значениями от ND2 до ND32.





Отдельно стоит сказать о способностях данной камеры профессионально снимать видео, что становится возможным благодаря поддержке логарифмического профиля цветового пространства OM-Log 400 и ряду других функций. Видеографам наверняка понравится двойная стабилизация в режиме видеосъемки, использующая как оптический, так и электронный принцип. Максимально доступное разрешение для видеосъемки – 4К, а при переходе в разрешение FullHD можно активировать высокоскоростной режим 120 кадров/сек.



Эргономика работы с новинкой повышается благодаря поддержке функции OI.Share, что гарантирует быструю передачу файлов на смартфон по Wi-Fi или Bluetooth. Кроме того, дополнительное удобство обеспечивается возможностью зарядки и работы по USB, например, от обычного пауэр-банка. Функция очистки сенсора при помощи вибрации 30 000 раз в секунду гарантирует эффективное избавление от пылинок на матрице.



Новый объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4.0 PRO позиционируется в качестве универсального и при этом максимального компактного решения для высококачественной съемки в любых условиях. Новинка покрывает диапазон фокусных расстояний от 24 мм до 90 мм в 35-мм эквиваленте при постоянном значении максимальной диафрагмы F4.0. Несмотря на использование в конструкции объектива зум-механизма и сложной оптической схемы с асферическими элементами, новый объектив отличается очень небольшими габаритами: его длина составляет всего лишь 70 мм, диаметр – 63.4 мм, а вес – 254 грамма. При этом, корпус новинки защищен многочисленными герметизирующими элементами, делающими его пыле- и влагозащищенным.



Использование высококачественного стекла с фирменным покрытием линз ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) практически полностью убирает паразитные засветки, блики и хроматические аберрации, обеспечивая высочайшую резкость по всему полю кадра. Любителям макросъемки понравится очень маленькая минимальная дистанция фокусировки, составляющая 12 см в широкоугольном положении и 23 см в режиме телефото. При этом новый объектив обеспечивает увеличение х0,5 в 35-мм эквиваленте. Высокоскоростной и предельно точный привод автофокуса позволяет безошибочно фокусироваться даже при съемке быстродвижущихся объектов.





Цифровой диктофон Olympus VP-20 – новый компактный гаджет для высококачественной цифровой записи звука. Данный рекордер сочетает в себе компактные размеры, лёгкий вес, отличную функциональность и высокое качество записи. Чувствительный всенаправленный стерео микрофон обеспечивает широкий охват звуковой картины, а функция шумоподавления с фильтром от скрипов и шуршания избавляет запись от всего лишнего.



Стильный и эргономичный дизайн корпуса диктофона в виде ручки даёт возможность вести запись, не вынимая устройство из кармана, при этом микрофон остаётся неприкрытым. Максимально быстрое включение записи обеспечивается нажатием кнопки REC даже при выключенном питании диктофона. Различные функции автоматизации записи позволяют не задумываться о всевозможных тонких настройках, вместо этого выбирая одну из подходящих сцен с уже заданными параметрами, идеально подходящими под конкретные условия записи.



Для хранения записей диктофон оснащен встроенной памятью объемом 8 Гб, а для передачи информации на компьютер предназначен разъем USB, позволяющий работать с данным рекордером как с обычной флешкой даже при полностью разряженном аккумуляторе. Для подключения внешнего микрофона и наушников предназначен комбинированный 3,5мм разъем.



Все новинки, представленные компанией Olympus, уже совсем скоро появятся в ассортименте Юг-Контракта.