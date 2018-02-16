Стартуют продажи новой беззеркальной камеры Olympus PEN E-PL9

16 февраля 2018, 13:15

Уже весной этого года появится новая системная камера Olympus PEN E-PL9, совсем недавно представленная компанией Olympus.



Серия компактных цифровых фотокамер PEN от бренда Olympus получила продолжение в лице модели Olympus PEN E-PL9. Новинка представляет собой беззеркальную камеру формата Micro Four Thirds, выполненную в компактном корпусе с классических дизайном. В основе технических возможностей данной модели лежат 16-мегапиксельный сенсор Live MOS и процессор TruePic VIII, такой же, как и в камере Olympus OM-D E-M10 Mark III.





Суперсовременная матрица, высокотехнологичный процессор, встроенная трёхосевая стабилизация и система точной и быстрой автофокусировки по 121 точке позволяют делать фотоснимки высочайшего качества и снимать видеоролики в разрешении 4К с частотой кадров до 30 к/с. За коммуникации с другими устройствами и сетью Интернет отвечают адаптеры Wi-Fi и Bluetooth, а встроенная вспышка поможет делать снимки даже в полной темноте.



Наличие как встроенных автоматических и сюжетных режимов съемки, так и полностью ручного управления позволяет выбирать между простотой работы с камерой и художественной реализацией самых смелых задумок. Режим мультиэкспозиции, HDR-режим, возможности Focus Bracketing и Advanced Photo, съемка сюжетных портретов посредством функции e-Portrait – всё это становится доступным с камерой Olympus PEN E-PL9.



Новинка будет поставляться в комплекте с китовым объективом M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ либо же без него, оставаясь совместимой с любой оптикой серии Olympus M.Zuiko, включая портретный объектив M.Zuiko Digital 45mm F1.8, макрообъектив M.Zuiko Digital ED 30mm F3.5 Macro и универсальный зум-объектив M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS PRO.



В нашей стране модель Olympus PEN E-PL9 появится уже в марте.