Sony a6400 и телеобъектив Sony FE 400mm F2.8 GM OSS вышли на украинский рынок

3 мая 2019, 10:45

Компания Sony презентовала беззеркальную камеру Sony α6400 и первый светосильный сверхдлиннофокусный телеобъектив серии G Master с диафрагмой 400 мм Sony FE 400mm F2.8 GM OSS, локальные продажи которых стартовали в апреле.

Новинка оснащена самой быстрой в мире системой автофокусировки и процессором BIONZ X. Благодаря этому камера демонстрирует поразительные результаты — наведение резкости изображения всего за 0,02 секунды по 425 точкам фазового и контрастного автофокуса, которые плотно покрывают всю область изображения, охватывая около 84% ее площади.



Среди улучшений этой модели — усовершенствованная автофокусировка по глазам. Усовершенствованная система в реальном времени распознает и фокусируется на них при полунажатии кнопки затвора. Можно указать левый либо правый глаз или автовыбор. Камера позволяет запечатлеть объекты в динамике с помощью функции серийной съемки с частотой до 11 кадров/с или 8 кадров/с (с бесшумным затвором) и 8 кадров/с (для мониторинга Live View). Задержка вывода изображения на дисплей была сведена к минимуму.



Официальные продажи камеры Sony α6400 стартовали в середине апреля. Ориентировочная цена новинки — от 29 999 грн. Модель можно приобрести в комплекте с объективом SELP1650, SEL18135 либо без него.



Новый супертелеобъектив с большой апертурой — самый легкий объектив в своем классе, с выдающимися характеристиками автофокусировки, инновационным оптическим дизайном и исключительным качеством изображения. Идеально подходит для репортажной съемки, любителей спортивных событий и дикой природы.



Система автофокусировки XD Linear Motor от Sony быстро и точно отслеживает объекты, предавая резкость снимка по всему кадру в разных режимах.



Приятным плюсом для пользователей также будет возможность сочетать внутрикамерную стабилизацию с системой Optical SteadyShot, комбинация которых обеспечивает 5-ти осевую стабилизацию и сводит количество размытых кадров к нулю.



За оптическое качество аппарата отвечает покрытие Sony Nano AR, которое снижает блики и ореолы, повышая четкость и контрастность при ослепительном освещении. Стеклянная оптика из 27 элементов в 17 группах и три флюоритовых элемента служат для уменьшения цветных окантовок и хроматических аберраций, — все это помогает повысить качество и точность цвета.



Видеооператоры с удовольствием оценят функциональность автофокуса, который обеспечивает плавное и четкое фокусирование и плавный эффект “боке”.



Дополнительным преимуществом объектива является его надежная конструкция: прочный влагозащищенный корпус из магниевого сплава в комплекте с блендой из пластика, армированного углеродным волокном. Кроме этого, объектив сверхлегкий — всего 2895 г (вместе с креплением для штатива), и прекрасно подходит для съемки без штатива в любых условиях.



Ориентировочная цена новинки — 349 999 грн.