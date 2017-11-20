20 ноября 2017, 10:45

Компания Panasonic представляет новый телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием LEICA DG ELMARIT 200 мм / F2.8 / POWER O.I.S. (400 мм в эквиваленте 35 мм камеры).

Это первый светосильный телеобъектив с фиксированным фокусным расстоянием в линейке LEICA DG. Несмотря на компактные размеры и легкий вес он отличается высочайшей резкостью и фокусным расстоянием 400 мм, что идеально подходит для спортивной фотографии и съемки диких животных. С помощью 1,4× телеконвертера DMW-TC14*1 можно увеличивать фокусное расстояние объектива до 560 мм (в эквиваленте 35 мм камеры).

Высокая светосила F2.8 позволяет снимать быстродвижущиеся объекты на короткой выдержке, а система оптической стабилизации изображения POWER O.I.S. эффективно подавляет размытие изображения, вызванное дрожанием рук, что будет полезно при съемке без штатива или в условиях недостаточной освещенности. При использовании совместимых беззеркальных фотокамер Panasonic LUMIX доступны еще более эффективные технологии стабилизации изображения Dual I.S. *2 и Dual I.S. 2*3.Объектив соответствует высочайшим стандартам LEICA, его оптическая схема включает 15 элементов, объединенных в 13 групп, в том числе две линзы со сверхнизкой дисперсией. Благодаря UED-линзам и самым современным оптическим технологиям Panasonic удалось добиться высочайшей резкости и контрастности при минимальном уровне искажений и хроматических аберраций.Система из трех линейных моторов и высокая частота опроса сенсора (240 к/с) позволили добиться высочайшей скорости и точности работы системы контрастной автофокусировки, что особенно важно при съемке 4K-видео. К тому же шаговые моторы управления диафрагмой позволяют плавно корректировать экспозицию во время панорамирования.Объектив защищен от пыли и влаги*4, а также способен работать при температуре до -10℃ — он прекрасно подойдет для профессионального использования даже в сложных условиях. А черный металл корпуса прекрасно сочетается с фотокамерами LUMIX G.Также LEICA DG ELMARIT 200 мм / F2.8 / POWER O.I.S. можно использовать с 2,0× телеконвертером DMW-TC20 (продается отдельно), что позволит увеличить фокусное расстояние до 800 мм (в эквиваленте 35 мм камеры).