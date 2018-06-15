15 июня 2018, 10:15

Nikon представляет новый объектив AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR

Компания Nikon объявила о выпуске нового супертелеобъектива AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR с фиксированным фокусным расстоянием для цифровых зеркальных фотокамер Nikon формата FX.



Высокопроизводительный объектив AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR значительно компактнее и легче других объективов с аналогичным фокусным расстоянием. Этого удалось добиться благодаря фазовой линзе Френеля (PF), которая также используется в объективе AF-S NIKKOR 300mm f/4E PF ED VR, выпущенном в январе 2015 г. За счет своей компактности этот объектив отлично подходит для съемки с рук, а портативность делает его незаменимым для съемки самых разных сюжетов — от спортивных соревнований до непредсказуемой дикой природы.

