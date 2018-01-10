AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR — новый телеобъектив NIKKOR

10 января 2018, 11:15

AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 FL ED VR — первый телеобъектив в линейке NIKKOR со встроенным 1,4-кратным телеконвертером.

Всегда резкий и стабильный, этот зум-объектив позволяет увеличить фокусное расстояние до 560 мм в тот момент, когда это нужно.



Где бы вы ни находились — на стадионе или горном склоне, с AF-S NIKKOR 180–400mm f/4E TC1.4 съемка в полевых условиях будет максимально эффективной. Надежный, удобно расположенный рычажок позволяет легко активировать телеконвертер. Фотографы могут увеличить фокусное расстояние со 180–400 мм (f/4) до 560 мм (f/5,6), не меняя положения рук и не отрывая глаз от видоискателя. Передовая оптическая конструкция позволяет фотографам увеличить дальность съемки, сохранив резкость. А благодаря нашей фирменной технологии подавления вибраций можно задавать выдержки на четыре ступени длиннее обычных, даже с телеконвертером. Режим SPORT VR позволяет следить за быстро движущимися объектами, а улучшенная автофокусировка гарантирует превосходный захват. Эргономичность достигается сменой традиционного расположения колец фокусировки и зуммирования для лучшего баланса в руках, а флюоритовый элемент снижает вес объектива.



Дирк Джаспер (Dirk Jasper), менеджер по маркетингу компании Nikon Europe, отметил: «Этот телеобъектив разработан с учетом требований профессиональных фотографов, которые снимают спортивные мероприятия и дикую природу и готовы пройти любое расстояние ради удачного кадра. Благодаря передовым оптическим технологиям мы смогли расширить сферу применения объектива и увеличить дальность съемки, не жертвуя весом и характеристиками. Вам не придется часто менять объективы, а значит, вы не упустите хороший кадр».

Основные характеристики



— Встроенный 1,4-кратный телеконвертер: фокусное расстояние увеличивается со 180–400 мм (f/4) до 560 мм (f/5,6).

— Резкость независимо от расстояния: оцените резкость по всему кадру во всем диапазоне фокусных расстояний, даже при съемке с максимально открытой диафрагмой.

— Непревзойденная стабильность: система подавления вибраций позволяет снимать с выдержками на четыре ступени длиннее, чем без нее. Режим SPORT VR помогает следить за быстро движущимися объектами.

— Постоянная готовность: улучшенная АФ со слежением позволяет следовать за быстро движущимися объектами. Электромагнитная диафрагма гарантирует точность экспозиции при съемке с высокой частотой кадров.

— Готов к работе в любых условиях: все движущиеся части объектива защищены от неблагоприятных погодных условий. Фторсодержащее покрытие надежно защищает объектив от воды, пыли и грязи без потери качества изображения.







