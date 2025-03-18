В Україні з’явився портретний об’єктив FE 85mm F1.4 GM II від Sony

18 марта 2025, 13:45

FE 85mm F1.4 GM II — об’єктив преміум-класу, який пропонує чудове поєднання високої роздільної здатності та приголомшливого боке зі швидким автофокусом (AF) у компактному корпусі.

У поєднанні з найновішими камерами серії Alpha від Sony це ідеальний варіант для широкого спектру творчих цілей як у фотографії, так і у відеозйомці, включаючи портрети, весілля, подорожі та кінематографічні відео.

Оптична конструкція об'єктива FE 85mm F1.4 GM II забезпечує високу деталізацію та плавне боке, що робить його ідеальним вибором для портретної зйомки. Об'єктив оснащений двома екстремально асферичними (XA) і двома лінзами з низькою дисперсією (ED), що дозволяє ефективно зменшувати аберації. Ця комбінація забезпечує високу роздільну здатність і точний рендеринг, завдяки чому можна отримати зображення з винятковою якістю у будь-яких умовах зйомки.

Технологія Sony Nano AR Coating II ефективно зменшує відблиски та ореоли, забезпечуючи чіткість і високу якість знімків. 11-пелюсткова діафрагма в поєднанні з оптимізацією сферичної аберації формує плавне боке, що є ключовою характеристикою для портретної фотографії. Це створює м'яке та природне розмиття фону, дозволяючи акцентувати увагу на основному об'єкті.



Автофокус об'єктива FE 85mm F1.4 GM II характеризується високою швидкістю, максимально використовуючи можливості сучасних камер. У порівнянні з попередньою моделлю, новинка забезпечує втричі швидше фокусування, що дозволяє точно відстежувати рухомі об'єкти. В парі з камерою Alpha 9 III об’єктив підтримує серійну зйомку зі швидкістю до 120 кадрів на секунду, а точність відстеження об'єктів зросла до семи разів, що значно підвищує ефективність зйомки динамічних сцен.

Об'єктив оснащений функціями, які сприяють комфортній кінематографічній зйомці. Лінійний двигун XD забезпечує плавне фокусування при діафрагмі F1.4, а мінімальне переміщення кадру під час фокусування, разом із підтримкою компенсації цього ефекту в камері, гарантує стабільність зображення. Дві кнопки утримання фокусу і перемикач AF/MF забезпечують гнучкість у налаштуваннях, а окреме кільце діафрагми з чутливим відгуком відкриває нові можливості для творчості.

У порівнянні з попередньою версією, новий FE 85mm F1.4 GM II має вагу 642 грами, що на 20% легше та на 13% менше за об’ємом. Це досягнуто завдяки впровадженню новітніх технологій та вдосконаленого оптичного дизайну. Об’єктив має діаметр фільтра φ77 мм, загальний діаметр 84,7 мм та довжину 107,3 мм. Легкий і зручний дизайн дозволяє брати його в подорожі та тримати в руці без зайвого навантаження. Компактний корпус також полегшує інтеграцію з різними стабілізаторами, зберігаючи всі можливості об'єктива.

Передній елемент лінзи має фторове покриття, що полегшує видалення відбитків пальців, пилу та інших забруднень. Пило- та вологостійка конструкція забезпечує надійність для зовнішнього використання у складних умовах.

Новий об’єктив FE 85mm F1.4 GM II доступний за орієнтовною ціною 101 799 грн.