IP-камера Tiandy TC-C38XS

IP-камера турельного типу з матрицею 1/2.8" CMOS. Роздільна здатність 3840x2160@20к/с, об'єктив - 2.8мм, світлочутливість - 0.01Лк@F1.6, кут огляду - 96°, відеоаналітика, ANR, підтримка карт MicroSD до 512ГБ.
Характеристики
Матриця 1/2.8" CMOS
Об'єктив - 2.8 мм
Роздільна здатність - 8 Мп
Дальність ІЧ підсвічування - 30 м
Тип - дротова
Можливість використання на вулиці
Форм-фактор - турельна
Світлочутливість - 0.01Лк@ (F1.6, ACG ON)
TVP Starlight
Кодеки S+265/H.265/H.264/M-JPEG
WDR 120дБ
Відновлення архіву ANR
Покращення відео BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format
Сумісність ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P (Mutually exclusive with Profile G)
Аудіо Вбудований мікрофон
Слот для SD-карти MicroSD до 512 ГБ
Живлення DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Клас IP IP67
Температура-35 ~ 65, 0 ~ 95
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