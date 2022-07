Tiandy TC-C38KS - всепогодна купольна камера з мікрофоном

26 июля 2022, 19:28

Купольна IP камера з матрицею 1/2.8" CMOS (роздільна здатність 3840x2160@20к/с), світлочутливістью 0.01Лк@F1.6, кутом огляду 96° та ІЧ підсвічування - до 30м.

Апаратний WDR 1 265/H.265/H.264/M-JPEG, вбудований мікрофон, відеоаналітика, ANR, підтримка карт MicroSD до 512ГБ, клас захисту IP67,IK10, робоча температура -35~65°C.

Матриця - 1/2.8" CMOS

Об'єктив - 2.8 мм

Роздільна здатність - 8 МП

Дальність ІЧ підсвічування - 30 м

Тип - дротова

Можливість використання на вулиці

Форм-фактор - купольна

Світлочутливість - 0.01Лк@ (F1.6, ACG ON)

TVP Starlight

Кодеки - S+265/H.265/H.264/M-JPEG

WDR - 120дБ

Відновлення архіву ANR

Покращення відео ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P (Mutually exclusive with Profile G)

Сумісність ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P (Mutually exclusive with Profile G)

Аудіо - вбудований мікрофон

Слот для SD-карти MicroSD до 512 ГБ

Живлення DC 12V±25%, PoE (802.3af)

Клас IP - IP67, IK10

Температура -35℃~65℃, 0~95% R



