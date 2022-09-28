IP-камера Tiandy TC-C38XS

28 сентября 2022, 9:45

IP-камера турельного типу з матрицею 1/2.8" CMOS. Роздільна здатність 3840x2160@20к/с, об'єктив - 2.8мм, світлочутливість - 0.01Лк@F1.6, кут огляду - 96°, відеоаналітика, ANR, підтримка карт MicroSD до 512ГБ.

Характеристики

Матриця 1/2.8" CMOS

Об'єктив - 2.8 мм

Роздільна здатність - 8 Мп

Дальність ІЧ підсвічування - 30 м

Тип - дротова

Можливість використання на вулиці

Форм-фактор - турельна

Світлочутливість - 0.01Лк@ (F1.6, ACG ON)

TVP Starlight

Кодеки S+265/H.265/H.264/M-JPEG

WDR 120дБ

Відновлення архіву ANR

Покращення відео BLC/3D DNR/HLC/Corridor Format

Сумісність ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P (Mutually exclusive with Profile G)

Аудіо Вбудований мікрофон

Слот для SD-карти MicroSD до 512 ГБ

Живлення DC 12V±25%, PoE (802.3af)

Клас IP IP67

Температура-35 ~ 65, 0 ~ 95



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