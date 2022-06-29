Tiandy TC-C38KS - всепогодна купольна камера з мікрофоном

Купольна IP камера з матрицею 1/2.8" CMOS (роздільна здатність 3840x2160@20к/с), світлочутливістью 0.01Лк@F1.6, кутом огляду 96° та ІЧ підсвічування - до 30м.
Апаратний WDR 1 265/H.265/H.264/M-JPEG, вбудований мікрофон, відеоаналітика, ANR, підтримка карт MicroSD до 512ГБ, клас захисту IP67,IK10, робоча температура -35~65°C.
Матриця - 1/2.8" CMOS
Об'єктив - 2.8 мм
Роздільна здатність - 8 МП
Дальність ІЧ підсвічування - 30 м
Тип - дротова
Можливість використання на вулиці
Форм-фактор - купольна
Світлочутливість - 0.01Лк@ (F1.6, ACG ON)
TVP Starlight
Кодеки - S+265/H.265/H.264/M-JPEG
WDR - 120дБ
Відновлення архіву ANR
Покращення відео ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P (Mutually exclusive with Profile G)
Сумісність ONVIF (PROFILE S/T/G), SDK, P2P (Mutually exclusive with Profile G)
Аудіо - вбудований мікрофон
Слот для SD-карти MicroSD до 512 ГБ
Живлення DC 12V±25%, PoE (802.3af)
Клас IP - IP67, IK10
Температура -35℃~65℃, 0~95% R
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