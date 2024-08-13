Найлегший повнокадровий Sony FE 16-25mm F2.8 G вже в Україні

13 августа 2024, 17:45

Компанія Sony анонсувала старт продажів в Україні нового повнокадрового зум об'єктива — FE 16-25mm F2.8 G (SEL1625G), сумісного із камерами Sony α (Alpha) з байонетом E-mount. Ця новітня розробка забезпечує різке зображення у діапазоні фокусних відстаней від 16 мм до 25 мм, зберігаючи максимальну діафрагму F2.8 у всьому діапазоні зумування. FE 16-25mm F2.8 G — це найменший і найлегший об'єктив із постійною світлосилою F2.8, створений компанією Sony. Компактна конструкція є характерною особливістю об'єктивів Sony серії G та робить його дуже портативним та комфортним в роботі.

Ширококутний об'єктив FE 16-25mm F2.8 G дозволяє фотографам і відеографам знімати різноманітні об'єкти, включаючи пейзажі, архітектуру, портрети та селфі.





«FE 16-25mm F2.8 G був розроблений для того, щоб запропонувати творцям ширококутний об'єктив, який поєднує велику світлосилу, компактний форм-фактор і високу якість зображення. Це 73-й об'єктив у нашій лінійці об'єктивів з байонетом E-mount, і ще один крок у нашому прагненні забезпечити фотографів і відеооператорів ідеальними об'єктивами, що відповідають їхнім конкретним потребам», — говорить Ян Ченг (Yang Cheng), віцепрезидент Imaging Solutions, Sony Electronics Inc. — FE 16-25mm F2.8 G — це об'єктив з високою роздільною здатністю, боке та високоточним автофокусуванням. Він ідеально підходить для компактних повнокадрових камер Alpha 7C R та Alpha 7C II, і разом вони створюють легку систему».



Об'єктив FE 16-25mm F2.8 G має компактну та легку конструкцію з шириною 74,8 мм, довжиною 91,4 мм, діаметром фільтра 67 мм й вагою приблизно 409 г.

У цьому об'єктиві застосовано передові оптичні технології для забезпечення високої якості зображення. Завдяки використанню трьох елементів з наднизькою дисперсією (ED) і чотирьох асферичних лінз (включно з однією асферичною лінзою ED) конструкція об'єктива ефективно мінімізує різні оптичні аберації, зокрема хроматичну аберацію.

Об'єктив FE 16-25mm F2.8 G поєднує в собі кругову 11-ти пелюсткову діафрагму та оптимізацію сферичної аберації для створення фірмового плавного боке, завдяки серії об'єктивів G. Крім того, новинка пропонує функціональні можливості зйомки крупним планом з мінімальною відстанню 0,18м і максимальним збільшенням 0,20x при використанні автофокусування.



Об'єктив оснащено двома лінійними двигунами, які забезпечують продуктивність автофокусування — швидке, точне та безшумне навіть під час зйомки об'єктів, що швидко рухаються. Ці лінійні мотори забезпечують швидке і точне фокусування, дозволяючи фотографам і відеооператорам зберігати різкість і чіткість фото та відео навіть у складних умовах зйомки. Крім того, він підтримує високошвидкісну безперервну зйомку з відстеженням АФ/АЕ зі швидкістю до 120 кадрів/с, яку можна використовувати в парі з повнокадровою бездзеркальною камерою Alpha 9 III.



Об'єктив FE 16-25mm F2.8 G забезпечує плавне та точне фокусування навіть під час зйомки відео з високою частотою кадрів, наприклад, у форматі 4K із частотою кадрів 120p або FHD із частотою кадрів 240p. Об'єктив оснащено ручним фокусуванням з лінійною реакцією (MF), що дає змогу відеооператорам з легкістю виконувати точні налаштування фокусування. Крім того, модель підтримує активний режим стабілізації зображення та функцію зміни фокусної відстані для оптимізації відеозйомки.

Об'єктив оснащено практичними та зручними для користувача функціями, зокрема кнопкою утримання фокуса, кільцем діафрагми, перемикачем увімкнення/вимкнення діафрагми, перемикачем режиму фокусування, що налаштовується, кільцем діафрагми та перемикачем клацання діафрагми. Конструкція FE 16-25mm F2.8 G є пило- та вологозахищеною і має фторвмісне покриття, яке додатково запобігає налипанню бруду на передню поверхню об'єктива.Обʼєктив Sony FE 16-25mm F2.8 G вже доступний в Україні за орієнтовною ціною 64 599 грн.