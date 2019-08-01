Xiaomi Poco F2 "засветился" в Geekbench

1 августа 2019, 11:45

Источники опубликовали небольшого фото защитного стекла, которое, как утверждается, предназначено для смартфона Poco F2.

Аналитики говорят, что это фото может являться косвенным доказательством скорого появления смартфона Poco F2 на рынке.Судя по фото, грядущая новинка получит вполне привычный дизайн лицевой стороны с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.Кроме того, Poco F2 успел «засветится» в тестере Geekbench, а потому мы с вами, дорогие читатели, теперь знаем, что внутри новинки окажется Snapdragon 845 «в компании» с 6 ГБ оперативной памяти и Android 8.1.В тесте же Geekbench терминал набрал 2473 балла при одноядерном тестировании и 8633 – многоядерном.