FUJIFILM объявила о выпуске новой камеры FUJIFILM SX800

23 августа 2019, 13:45

Камера Fujifilm SX800 характеризуется улучшенной стабилизацией изображения, быстрой и точной автофокусировкой (АФ) за 1/3 секунды и выдающейся функцией снижения оптических искажений из-за движения воздушных масс, тумана или дождя, что позволяет практически мгновенно получать четкие кадры отдалённого объекта в самых различных погодных условиях.Будучи первым интегрированным решением компании Fujifilm в области видеонаблюдения большой дальности действия, камера SX800 обладает множеством современных функций обработки изображения. В процессе видеонаблюдения на больших расстояниях в сочетании с цифровым 1,25-кратным зумом фокусное расстояние камеры может достигать эквивалентного значения 1000 мм. Это позволяет распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств*2 на расстоянии около 1 км. Запатентованный механизм оптической стабилизации изображения с высокой точностью и минимальной задержкой компенсирует дрожание камеры в жёстких погодных условиях. Кроме того, в камере SX800 установлена высокопроизводительная матрица*3, а современная технология обработки изображений позволяет получать чёткие изображения с минимальным шумом даже в условиях слабого освещения при установленной высокой чувствительности.В настоящее время на первый план выходят вопросы безопасности и защиты людей. Поэтому камеры видеонаблюдения дальнего действия, способные отслеживать отдаленные объекты, — это идеальный выбор для решения задач в области безопасности в таких местах, как площадки нефтедобычи на шельфе, государственные границы, леса и крупные общественные объекты, в том числе порты, сооружения энергетических реакторов, аэропорты и автомагистрали. Обычные камеры видеонаблюдения с большой дальностью действия не способны эффективно выполнять свои задачи из-за дрожания изображения при порывах ветра и заведомо медленной автофокусировки. Чтобы устранить эти проблемы и обеспечить исключительное качество изображения, компания Fujifilm объединила в своей камере видеонаблюдения дальнего действия SX800 уникальную оптическую технологию, созданную на основе опыта в разработке широкого спектра объективов, в том числе 4K/8K-совместимых телеобъективов и объективов кинокамер, со своей передовой технологией обработки изображений, используемой в цифровых фотокамерах серии Х.Компания Fujifilm проводит исследования и разработку, занимается производством и продажей различных объективов Fujinon, включая теле- и кинообъективы. Кроме того, компания расширяет сферу своей деятельности, выпуская на рынок проекторов свою разработку FUJIFILM PROJECTOR Z5000*4, сверхкороткофокусный проектор с объективом, в котором используется уникальный механизм поворота по двум осям. Компания Fujifilm продолжает разрабатывать инновационные продукты, отвечающие разнообразным требованиям различных рынков, способствуя росту своего бизнеса.