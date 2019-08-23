FUJIFILM объявила о выпуске новой камеры FUJIFILM SX800

Камера Fujifilm SX800 характеризуется улучшенной стабилизацией изображения, быстрой и точной автофокусировкой (АФ) за 1/3 секунды и выдающейся функцией снижения оптических искажений из-за движения воздушных масс, тумана или дождя, что позволяет практически мгновенно получать четкие кадры отдалённого объекта в самых различных погодных условиях.
Будучи первым интегрированным решением компании Fujifilm в области видеонаблюдения большой дальности действия, камера SX800 обладает множеством современных функций обработки изображения. В процессе видеонаблюдения на больших расстояниях в сочетании с цифровым 1,25-кратным зумом фокусное расстояние камеры может достигать эквивалентного значения 1000 мм. Это позволяет распознавать государственные регистрационные знаки транспортных средств*2 на расстоянии около 1 км. Запатентованный механизм оптической стабилизации изображения с высокой точностью и минимальной задержкой компенсирует дрожание камеры в жёстких погодных условиях. Кроме того, в камере SX800 установлена высокопроизводительная матрица*3, а современная технология обработки изображений позволяет получать чёткие изображения с минимальным шумом даже в условиях слабого освещения при установленной высокой чувствительности.
В настоящее время на первый план выходят вопросы безопасности и защиты людей. Поэтому камеры видеонаблюдения дальнего действия, способные отслеживать отдаленные объекты, — это идеальный выбор для решения задач в области безопасности в таких местах, как площадки нефтедобычи на шельфе, государственные границы, леса и крупные общественные объекты, в том числе порты, сооружения энергетических реакторов, аэропорты и автомагистрали. Обычные камеры видеонаблюдения с большой дальностью действия не способны эффективно выполнять свои задачи из-за дрожания изображения при порывах ветра и заведомо медленной автофокусировки. Чтобы устранить эти проблемы и обеспечить исключительное качество изображения, компания Fujifilm объединила в своей камере видеонаблюдения дальнего действия SX800 уникальную оптическую технологию, созданную на основе опыта в разработке широкого спектра объективов, в том числе 4K/8K-совместимых телеобъективов и объективов кинокамер, со своей передовой технологией обработки изображений, используемой в цифровых фотокамерах серии Х.
Компания Fujifilm проводит исследования и разработку, занимается производством и продажей различных объективов Fujinon, включая теле- и кинообъективы. Кроме того, компания расширяет сферу своей деятельности, выпуская на рынок проекторов свою разработку FUJIFILM PROJECTOR Z5000*4, сверхкороткофокусный проектор с объективом, в котором используется уникальный механизм поворота по двум осям. Компания Fujifilm продолжает разрабатывать инновационные продукты, отвечающие разнообразным требованиям различных рынков, способствуя росту своего бизнеса.
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
AVR-180 START и AVR-380 EASY - новые регистраторы Ritmix
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
FUJIFILM объявила о выпуске новой камеры FUJIFILM SX800
- Связь | Сегодня, 13:15
lifecell запускает Mobile ID для корпоративных абонентов
- Железо | Сегодня, 12:45
GIGABYTE представляет графические платы серии Radeon RX 5700
- Гаджеты | Сегодня, 12:15
Новые электронные книги DIGMA
- Связь | Сегодня, 11:45
LG THINQ с AMAZON DASH REPLENISHMENT дебютирует на IFA2019
- Железо | Сегодня, 11:15
MMD представила 3 монитора для консольных игр из линейки Philips Momentum
- Гаджеты | Сегодня, 10:15
LG представила новые смартфоны К-серии
- Железо | Сегодня, 9:45
Dell представляет самый гибкий в мире модульный Zero-footprint ПК
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 17:21
Sencor SVC190B – очистит твой автомобиль от пыли и не только!
- Обзоры | 18 августа, 18:32
Transcend ESD350C: твой первый SSD с визитку!
- Аналитика | 18 августа, 16:09
Дайджест №275: В Украине стартовали продажи смартфона Nokia 3.2
- Аналитика | 12 августа, 0:43
Дайджест №274: презентация Galaxy Note10/Note10+ и старт продаж в Украине Nokia 2.2
- Аналитика | 9 августа, 10:37
Дайджест №273: HONOR начинает продажи HONOR 20 в Украине
- Фотогалереи | 8 августа, 8:39
Synology SA3400: масштабируемая система на платформе Intel Xeon D
- Интервью | 7 августа, 14:02
Сеть MOYO: "Продажи вырастут, в среднем в два раза"!
- Обзоры | 6 августа, 15:24
Archos Hello 7: "покажет и подскажет"!
- Фотогалереи | 6 августа, 9:35
Tesla представила самый крупный модульный аккумулятор для хранения энергии
Популярные новости
- Бизнес | 20 августа, 10:15
Европейская премьера трех новых игровых мониторов AOC состоится на gamescom 2019 5.00
- Гаджеты | Вчера, 16:29
ТОП-5 гаджетов современного школьника 5.00
- Бизнес | 20 августа, 10:45
От 10 000 грн на гаджеты: в MOYO посчитали, сколько стоит собрать школьника 5.00
- Связь | 19 августа, 10:15
Исследование подтвердило высокую скорость мобильного интернета Киевстар 3.00
- Гаджеты | Позавчера, 11:15
Fly Technology анонсирует трехосевый стабилизатор - DJI Osmo Mobile 3 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 14:15
AVR-180 START и AVR-380 EASY - новые регистраторы Ritmix 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 13:45
FUJIFILM объявила о выпуске новой камеры FUJIFILM SX800 0.00
- Связь | Сегодня, 13:15
lifecell запускает Mobile ID для корпоративных абонентов 0.00
- Железо | Сегодня, 12:45
GIGABYTE представляет графические платы серии Radeon RX 5700 0.00