Новая беззеркальная камера FUJIFILM X-T4

28 февраля 2020, 12:45

Корпорация FUJIFILM объявляет о выпуске FUJIFILM X-T4 — флагманской модели беззеркальных цифровых камер серии Х.



X-T4 — это лучшая модель серии X, которая обеспечивает высочайшее качество съемки фотографий и видео. Камера оснащена новым быстрым, надежным и тихим затвором. Самая быстрая автофокусировка в камерах серии X, которой удалось добиться благодаря разработке нового алгоритма обработки данных, позволяет запечатлеть решающий момент, который ранее вы могли упустить. Кроме того, X-T4 первая модель в серии X-T со встроенной системой стабилизации изображения (IBIS), которая значительно расширяет возможности при фото- и видеосъемке. Режим видеосъемки, теперь активируется отдельным переключателем, а система цифровой стабилизации изображения обеспечивает беспрецедентную плавность видео. Новый режим моделирования пленки «ETERNA Bleach Bypass» воссоздает эффект использования традиционной техники обработки пленки. С его помощью можно получить уникальные изображения с низкой насыщенностью и высокой контрастностью цветов.



X-T4 — это удивительный инструмент, включающий систему стабилизации изображения, новый затвор и аккумулятор большой емкости. И все это в компактном и легком корпусе, который олицетворяет философию камер серии X.

Основные характеристики и улучшения X-T4

Новые мощные компоненты



Камера X-T4 — это первая модель серии X-T со встроенной системой стабилизации изображения (IBIS). Система обеспечивает 5-осевую стабилизацию изображения, компенсирующую 6,5 ступеней выдержки при использовании 18 из 29 объективов XF/XC благодаря применению новых материалов в конструкции, улучшенной компоновке амортизирующей структуры затвора и гироскопическим датчикам, которые обеспечивают точность блока IBIS примерно в 8 раз выше, чем у модели X-H1. Улучшенный механизм помогает делать фотографии ночью и при быстром движении объекта, например на спортивных соревнованиях, а также записывать видео в ситуациях, где есть риск возникновения дрожания камеры. Новый блок IBIS использует магнитные подвесы, это повышает функциональность, при этом механизм стабилизации изображения почти на 30 % меньше и на 20 % легче, чем у модели X-H1.



Камера X-Т4 оснащена сверхбыстрым шторным затвором. Благодаря новейшему высокомоментному мотору постоянного тока без сердечника затвор позволяет вести съемку в самом быстром в мире*1 режиме серийной съемки 15 кадров в секунду c механическим затвором и обладает улучшенными характеристиками отклика с задержкой срабатывания всего 0,035 секунды. Модуль затвора обладает удвоенным запасом прочности, обеспечивающим 300 000 срабатываний. Кроме того, звук работы затвора стал тише на 30 % по сравнению с моделью X-T3.



Аккумулятор NP-W235 имеет большую емкость, которая почти в 1,5 раза больше, чем у NP-W126S. Аккумулятор позволяет сделать около 500 кадров в обычном режиме, около 600 кадров в экономичном режиме и около 1700 кадров при использовании двух дополнительных аккумуляторов в батарейном блоке VG-XT4*2.



Х-T4 использует 26,1 Мп матрицу X-TransTM CMOS 4*3 с обратной засветкой, а также высокоскоростной процессор обработки изображения X-Processor 4. В сочетании с технологией цветопередачи FUJIFILM, которая совершенствовалась в течение 85 лет исследований и разработок в области создания фотопленки, X-T4 предлагает широкий набор функций, позволяющий воссоздать сцену именно так, как вы хотите ее запомнить.



Уникальная технология цветопередачи



В X-T4 представлен новый режим моделирования пленки «ETERNA Bleach Bypass», который использует уникальную технологию FUJIFILM для передачи разнообразия цветовых оттенков. Новый режим моделирует традиционную технику обработки фотопленки с галоидным серебром. С его помощью можно получить изображения с особой атмосферой благодаря низкой насыщенности и высокой контрастности цветов.



Тени (Shadows) и света (Highlights) изображения в самых освещенных и затененных зонах от –2 до +4 теперь можно регулировать шагом в 1/2 ступени вместо 1 ступени, что позволяет добиться более точной цветопередачи.

Для регулировки баланса белого в дополнение к автоматическому режиму появились режимы «Приоритет белого» и «Приоритет окружающей среды». «Приоритет белого» лучше воспроизводит белый цвет, а «Приоритет окружающей среды» дает более теплый тон.



В режиме RAW теперь можно выбрать необратимое сжатие в дополнение к обратимому «Сжатию без потерь».