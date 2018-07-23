Fujifilm увеличивает объемы производства сменных объективов

23 июля 2018, 13:45

Корпорация FUJIFILM объявила о значительном увеличении объемов производства сменных объективов в ответ на растущий спрос на беззеркальные цифровые камеры.

Дополнительные производственные объекты будут построены на базе завода Taiwa, принадлежащего компании FUJIFILM Optics Co. Ltd. — дочернему предприятию корпорации, выпускающему камеры и объективы в Японии. Сдача объектов в эксплуатацию будет осуществляться поэтапно начиная с сентября 2018 года. К 2020 году, когда будут запущены все новые объекты, объем выпускаемой продукции увеличится примерно на 70 % за счет расширения производственных мощностей.



Fujifilm вышла на рынок беззеркальных цифровых камер в 2012 году и продолжила пополнение линейки удобных в использовании моделей серии X с матрицей формата APS-C. В марте 2017 года компания представила среднеформатную беззеркальную цифровую камеру FUJIFILM GFX 50S (GFX 50S) с матрицей, превышающей полноформатный размер 35 мм в 1,7 раза. Камера завоевала прекрасную репутацию среди профессиональных фотографов и фотолюбителей благодаря элегантному дизайну, простоте и удобству использования, а также непревзойденному качеству снимков, которое обеспечивается уникальной технологией цветопередачи Fujifilm. Применяя оптические технологии, разработанные при производстве объективов FUJINON для индустрии телевещания и кинематографа, компания Fujifilm создала сменные объективы с превосходным качеством детализации изображения. На данный момент линейка сменных объективов включает 36 моделей, а их продажи увеличиваются более чем на 20 % ежегодно.



Fujifilm значительно расширяет производственные мощности завода Taiwa, чтобы удовлетворить растущий спрос на беззеркальные цифровые камеры и увеличить объем продаж сменных объективов для камер серий X и GFX. Помимо всего прочего, на новых объектах появится большой стерильный цех с современным анализатором, а также оборудование, использующее AI и IoT для обеспечения высокой точности оптической настройки выпускаемой продукции. Новое оборудование улучшит качество и эффективность производства сменных объективов и повысит производительность выпуска сверхширокоугольных объективов и объективов с большим диаметром, обладающих высокой разрешающей способностью. Инвестиции в производство призваны увеличить объем продукции Taiwa к 2020 году, когда будут запущены все новые объекты, примерно на 70 %.



Внедрение новейших систем и использование передовых технологий позволит высококвалифицированному персоналу завода Taiwa выпускать не только объективы серии GF, потенциал которых максимально раскрывается в GFX 50S, но и другие сменные модели, которые особенно сложны для производства. В их число входят вышеупомянутые сверхширокоугольные зум-объективы с максимальной диафрагмой F2,8 и фокусным расстоянием, эквивалентным 12–24 мм *, пополнившие линейку сменных объективов XF серии X, а также телеобъективы большого диаметра с максимальной диафрагмой F2,0 и фокусным расстоянием, эквивалентным 305 мм*, разработанные специально для Олимпийских игр в Токио 2020 года. Сменные объективы завода Taiwa, соответствующие высоким японским стандартам, будут продаваться по всему миру.



Компания Fujifilm продолжит пополнять линейку беззеркальных цифровых камер и сменных объективов, применяя высокоточные оптические технологии по обработке и сборке изделий, которые развивала в фотоиндустрии на протяжении многих лет. Новые разработки значительно расширят творческие возможности моделей серий X и GFX.