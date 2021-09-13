FUJIFILM представляет план по объективам для камер серии X

13 сентября 2021, 12:45

Корпорация FUJIFILM представила новейший план развития сменных объективов для серии беззеркальных цифровых камер. Компания активно и регулярно представляет новые сменные объективы для цифровых камер серии Х, которые позволяют укрепить линейку, предлагая полноценное покрытие любого фокусного расстояния от ультра широкоугольного и до супер теле.

Кроме того, компания FUJIFILM сегодня объявила о выпуске объективов FUJINON XF33mmF1.4 R LM WR и FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR. Данные объективы дополняют модель FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR, выпущенную в мае, и вместе с ней формируют серию светосильных объективов, которые обеспечивают сверхвысокое разрешение изображения. Такое разрешение позволит камерам, оснащенным матрицами с высоким разрешением, которые будут выпущены в будущем, уловить мельчайшие подробности.Первый объектив, который пополнит линейку, — зум-объектив XF18-120mm (эквивалент 27–183 мм в формате 35 мм), разработанный для удовлетворения растущих потребностей в видеообъективах. Он станет первым объективом линейки XF для в полной мере универсальной съемки и удовлетворит потребности современных пользователей при съемке как фото, так и видео.Другой объектив, который пополнит план развития, — модель XF150-600mm (эквивалент 229–914 мм в формате 35 мм), супер телеобъектив с самым большим фокусным расстоянием среди всех зум-объективов серии. Этот объектив идеально подойдет для съемки, требующей большого фокусного расстояния, например, для съемок дикой природы или спортивных мероприятий. Компактный и легкий корпус, одно из преимуществ байонета X Mount, делает объектив максимально портативным, его легко держать в руке, и с ним фотографы могут открыть для себя новые горизонты.С последним объявлением парк оптики будет насчитывать в общей сложности 40 сменных объективов для серии Х. Компания FUJIFILM продолжает расширять линейку, чтобы удовлетворить разнообразные потребности фотографов и позволить им получать еще больше удовольствия от съемки.