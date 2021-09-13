FUJIFILM представляет объектив XF23mmF1.4 R LM WR

13 сентября 2021, 11:15

Корпорация FUJIFILM рада объявить о выпуске объектива FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR, который поступит в продажу в ноябре 2021 года.

Новый объектив пополнит линейку сменных объективов серии XF, предназначенных для беззеркальных цифровых камер серии Х, известных своим выдающимся качеством изображения и фирменной технологией цветопередачи. Это полностью обновленная популярная модель XF23mmF1.4 R (предыдущая модель) с улучшенными оптическими характеристиками. Этот объектив нового поколения с фиксированным фокусным расстоянием и высокой светосилой, наряду с объективами FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR и FUJINON XF33mmF1.4 R LM WR, сочетает в себе удивительную резкость изображения даже при широко открытой диафрагме F1,4 с быстрой и высокоточной автофокусировкой как при фото, так и при видеосъемке, что позволяет вести съемку в любых ситуациях.

Модель XF23mmF1.4 — это объектив нового поколения с фиксированным фокусным расстоянием, предназначенный для поддержки будущих матриц камер с еще большим разрешением и установки новых стандартов качества объективов серии XF для достижения более высокого уровня разрешения. Модель обладает универсальным широким фокусным расстоянием 23 мм (эквивалент 35 мм в 35-мм формате) и отличается несравненным качеством съемки, позволяя получить изображение непревзойденной резкости даже при широко открытой диафрагме F.1,4. Объектив позволяет снимать на более коротких выдержках и низких значениях чувствительности при слабом освещении, предоставляя пользователям свободу выбора момента для съемки. Небольшая глубина резкости позволяет отделить фон, находящийся не в фокусе, создавая красивый эффект боке и добавляя объема объекту на переднем плане. Девятилепестковая диафрагма позволяет придать боке почти круглую форму даже при максимальном значении диафрагмы.Объектив оснащен улучшенной функцией съемки крупным планом и подходит для съемки в различных ситуациях.Новая модель XF23mmF1.4 сочетает в себе быструю и высокоточную фокусировку и компактный, легкий и защищенный корпус, что позволяет использовать ее усовершенствованные оптические характеристики при съемке фото и видео в любых ситуациях. Благодаря линейному мотору система автофокусировки приводится в действие бесшумно и может произвести высокоточную фокусировку всего за 0,04 секунды, позволяя вам не упустить решающий момент для съемки в любых условиях*1. Объектив удобен в использовании — несмотря на высокую светосилу и фиксированное фокусное расстояние, его вес составляет приблизительно 375 г, длина — 77,8 мм, а диаметр резьбы для фильтра — 58 мм. Дополнительная защита корпуса от пыли и брызг, возможность использовать объектив при температуре до –10 ℃ обеспечивают фирменную для серии Х мобильность и улучшенные оптические характеристики, которыми обладают светосильные объективы, при любых условиях съемки. Модель XF23mmF1.4 устанавливает новые стандарты, которые зададут направление развития моделей серии X в течение следующих десяти лет и далее.