Новый объектив Fujifilm - FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR

24 мая 2021, 11:45

Корпорация FUJIFILM анонсировала новый объектив FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR. Старт продаж запланирован на июнь 2021 года.

Это 39-й по счету объектив в линейке оптики для беззеркальных цифровых камер Fujifilm серии X. Объектив имеет фокусное расстояние 27 мм (в 35-мм эквиваленте) и светосилу F1.4.

Длина объектива — 7,56 см. Вес — всего лишь 370 грамм. На объектив можно устанавливать светофильтры диаметром 62 мм. Минимальная дистанция фокусировки составляет 20 см. Новый объектив найдет применение в самых разных жанрах съемки: начиная от пейзажей и урбанистических ландшафтов до портретной и свадебной съемки. Благодаря высокой светосиле объектив позволяет снимать в условиях низкой освещенности и обеспечивает красивый и плавный эффект боке на участках кадрах вне зоны резкости.В серию X входят легкие и компактные продукты, которые обеспечивают высочайшее качество изображения. Не исключение и новый объектив XF18mmF1.4: он позволяет делать превосходные снимки, не занимает много места в фоторюкзаке и не станет лишним грузом. По сравнению с другими объективами с таким же углом обзора и светосилой XF18mmF1.4 меньше и легче, поэтому он имеет все шансы остаться в арсенале профессионалов на долгие годы.В оптической схеме нового объектива 15 элементов в 9 группах, в том числе три асферических линзы и одна низкодисперсионная линза ED, которые уменьшают хроматические и коматические аберрации. Благодаря этому удается достичь превосходной детализации и резкости изображения.

Шесть элементов фокусирующей группы двигаются в унисон, что позволяет уменьшить аберрации, вызываемые процессом фокусировки. Как результат — отличная резкость на любых расстояниях фокусировки: от минимального до бесконечности..



Фокусное расстояние объектива XF18mmF1.4 составляет 27 мм в 35-мм эквиваленте. Он позволяет фокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии 11 см от переднего элемента. Так что этим объективом можно снимать разнообразные сюжеты: от событий повседневной жизни до эпичных пейзажей.



В новом объективе используется система внутренней автофокусировки под управлением линейного мотора, которая обеспечивает быстрое, точное и практически бесшумное наведение на резкость. От минимального расстояния (МДФ) в 20 см до фокусировки на бесконечность группа фокусировочных элементов проходит путь всего лишь в 2,5 мм. Наведение на резкость занимает 0,04 секунды.

Время фокусировки от МДФ до бесконечности составляет всего 0,25 секунды.

Кольцо ручной фокусировки разработано таким образом, чтобы чутко реагировать на малейшие прикосновения, благодаря чему можно очень точно и плавно фокусироваться вручную.



Компактная, легкая и пыле-брызгозащищенная конструкция



Объектив XF18mmF1.4 имеет резьбу для светофильтров диаметром 62 мм. Его длина — 7,56 см, а вес — всего 370 грамм. Это компактный и легкий объектив. Несмотря на то что корпус изготовлен из металла и обладает высокой прочностью, весит объектив немного.

Уплотнительные кольца в восьми местах предотвращают попадание пыли и влаги внутрь. Так что объективом можно смело пользоваться в неблагоприятных погодных условиях, в том числе при температуре до -10°C .

На корпусе имеется блокиратор A (Auto), который позволяет зафиксировать кольцо диафрагмы в положении A во избежание случайного смещения.