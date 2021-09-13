FUJIFILM представляет объектив XF33mmF1.4 R LM WR

13 сентября 2021, 14:15

Корпорация FUJIFILM рада объявить о выпуске объектива FUJINON XF33mmF1.4 R LM WR, который поступит в продажу в конце сентября 2021 года.

Новый объектив пополнит линейку сменных объективов серии XF, предназначенных для беззеркальных цифровых камер серии Х, известных своим выдающимся качеством изображения и фирменной технологией цветопередачи. Это объектив нового поколения с постоянным фокусным расстоянием и высокой светосилой, который позволяет получить изображение удивительной резкости даже при съемке с широко открытой диафрагмой F1.4. Такое высокое разрешение дополняется невероятной скоростью автофокусировки, которая обеспечивает быстрое и высокоточное фокусирование при фото- и видеосъемке, а также защищенным корпусом, который позволяет вести работу в различных условиях наряду с другими объективами с диафрагмой F1.4, такими как FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR и FUJINON XF23mmF1.4 R LM WR.

Модель XF33mmF1.4 — универсальный объектив с фокусным расстоянием, эквивалентным 50 мм в 35-миллиметровом формате, что делает его незаменимым объективом нового поколения для всех пользователей байонета X Mount. Со времен первого выпуска X Mount в 2012 году для этого формата постоянно разрабатывались новые продукты и устройства, которые позволяют достигать лучшего качества изображения. Это объектив разработан для поддержки матриц с еще более высоким разрешением, которые могут быть выпущены в будущем, и позволяет получить изображение удивительной резкости и высокого разрешения даже при широко открытой диафрагме. При этом он впечатляет своей мобильностью, а также оснащен бесшумной, быстрой и высокоточной системой автофокусировки, которая управляется линейным мотором и обеспечивает невероятную четкость фотографий и мягкое фокусирование при видеосъемке. Защищенный корпус, устойчивый против воздействия пыли и брызг, сочетается с фирменной компактностью моделей X Mount, и вес объектива составляет приблизительно 360 г, длина — 73,5 мм, а диаметр резьбы — 58 мм. Модель XF33mmF1.4 — стандартный объектив нового поколения с постоянным фокусным расстоянием и высокой светосилой, обеспечивающий превосходное разрешение изображения, отличающийся мобильностью и защищенным корпусом. Этот объектив задаст направление развития моделей серии X в течение следующих десяти лет и далее, а также установит новый стандарт для сменных объективов с байонетом X Mount.