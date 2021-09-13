FUJIFILM представляет план развития объективов для камер серии GFX

13 сентября 2021, 10:15

Корпорация FUJIFILM представила новейший план развития сменных объективов серии GF, разработанных для серии беззеркальных цифровых камер GFX, оснащенных крупноформатной матрицей, приблизительно в 1,7 раза превышающей полнокадровую матрицу формата 35 мм.



Кроме того, сегодня компания FUJIFILM объявила о выпуске камеры FUJIFILM GFX50S II и объектива GF35-70mmF4.5-5.6 WR. Этот стандартный зум-объектив является универсальным, удивительно компактным и легким. Благодаря выдвижному корпусу объектив отличается исключительной портативностью и тем самым расширяет сферу использования крупноформатных систем.

Первый объектив, который пополнит новейший план развития, — стандартный светосильный объектив и фиксированным фокусным расстоянием GF55mmF1.7 (эквивалент 44 мм в формате 35 мм). Светосильный объектив с диафрагмой F1.7 позволяет получить малую глубину резкости, благодаря крупноформатной матрице, для создания наилучшего эффекта боке. Этот объектив расширяет линейку объективов с диафрагмой F1.7 наряду с объективом FUJINON GF80mmF1.7 R WR.Второй объектив, который пополнит план развития, — объектив GF20-35mm, первый ультраширокоугольный зум-объектив байонета FUJIFILM G (эквивалент 16–28 мм в формате 35 мм). При установке на крупноформатную камеру этот широкоугольный объектив сможет запечатлеть каждую деталь в широкоугольном и ультраширокоугольном диапазоне благодаря удивительному разрешению.Третий объектив, который в настоящее время разрабатывает компания FUJIFILM, — объектив с наклоном и сдвигом оптической оси (Tilt and shift), который оправдает ожидания профессионалов. Этот объектив позволяет наклонять и сдвигать фокальную плоскость для коррекции искажения изображения и получения фотографий, например, архитектуры, без искажений и с ультравысоким качеством изображения, которое можно получить только благодаря объективам линейки GF. Профессионалы давно ждут выхода этого объектива для коммерческой съемки и применения в иных сферах.В общей сложности план развития включает в себя 17 объективов серии GFX, которые удовлетворят разнообразные потребности пользователей и позволят делать фотографии ультравысокого качества, которое возможно получить лишь благодаря крупноформатной матрице.