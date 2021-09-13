FUJIFILM анонсировала выпуск зум- объектива FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR

13 сентября 2021, 14:45

Корпорация FUJIFILM рада объявить о выпуске объектива FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR, сменного объектива для крупноформатных камер, который поступит в продажу в конце ноября 2021 года.



Модель GF35-70mm — компактный и легкий зум-объектив, вес которого составляет всего 390 г, обеспечивает потрясающее разрешение изображения и диапазон фокусных расстояний от наиболее часто используемого расстояния 35 мм при широкоугольной съемке до стандартного расстояния 70 мм (эквивалент 28–55 мм в формате 35 мм). Благодаря невероятной компактности данная модель позволяет расширить сферу использования крупноформатных камер GFX.





Модель GF35-70mm — это компактный и легкий крупноформатны зум-объектив, вес которого составляет всего 390 г, а диаметр резьбы для установки фильтра — 62 мм. При этом объектив охватывает широкий диапазон фокусных расстояний при высоком разрешении, а также отличается высокоскоростной автоматической фокусировкой. Этот объектив легко носить с собой на прогулки, чтобы сделать моментальные снимки без штатива. Выдвижная конструкция делает длину корпуса примерно 73,9 мм в сложенном состоянии для большей компактности*2, поэтому объектив идеально подходит для того, чтобы брать его с собой в путешествие. Компактные и легкие фокусировочные линзы приводятся в действие благодаря шаговому мотору, что обеспечивает бесшумную, быструю и высокоточную автофокусировку, позволяющую плавно сфокусироваться на объекте для лучших возможностей съемки. Минимальное рабочее расстояние объектива составляет 35 см на всем диапазоне зумирования, что позволяет осуществлять съемку крупным планом на расстоянии приблизительно 25 см от передней линзы объектива. Именно поэтому объектив подходит для различных ситуаций, когда требуется определенный ракурс, от предметной съемки до моментальных снимков, портретов и пейзажей.



Данный объектив защищен от пыли и брызг и может использоваться при температуре до –10 ℃, а также приспособлен к эксплуатации в неблагоприятных условиях, поэтому пользователи могут фотографировать практически в любых условиях и не бояться дождя. Модель GF35-70mm — инновационный компактный зум-объектив серии GFX, в котором универсальность сочетается с компактностью и мобильностью.



Модель GF35-70mm — охватывает весь диапазон фокусных расстояний от 35 мм при широкоугольной съемке до стандартного расстояния 70 мм (эквивалент 28–55 мм в формате 35 мм) и позволяет снимать различные сцены, в том числе пейзажи, портреты, стрит-фотографии.



Он является вторым объективом в серии сменных объективов GFX по значению минимального рабочего расстояния, которое составляет 35 см, что позволяет осуществлять съемку крупным планом на расстоянии приблизительно 25 см от передней линзы объектива. Это значит, что объектив отличается широким диапазоном съемки, который охватывает как динамическое широкоугольное кадрирование с фокусированием на основном объекте на переднем плане, расположенном на широком фоне, так и стандартное кадрирование с более естественной перспективой.



Конструкция GF35-70mm состоит из 11 элементов, в том числе одной асферической линзы и двух низкодисперсионных линз в девяти группах. Улучшенные разрешающие способности в сочетании с возможностью подавления сферических и хроматических аберраций позволяют получить четкое изображение каждой сцены даже при широкоугольной съемке, когда в кадр попадает больше информации.



Оптический дизайн модели GF35-70mm позволяет достичь баланса между качеством изображения и портативностью, а также получить исключительно компактный и легкий корпус, вес которого составляет приблизительно 390 г, а габариты — 73,9 мм (в сложенном состоянии), 96,4 мм (в широкоугольном положении), 95,7 мм (в положении телефото), а диаметр резьбы для установки фильтра — 62 мм, что является выдающимся достижением для стандартного зум-объектива, предназначенного для камер с крупноформатными матрицами. Даже при установке объектива на камеру FUJIFILM GFX100S или FUJIFILM GFX50S II их общий вес составит всего лишь 1300 г. Такая легкость обеспечит вам комфорт.



Компактные и легкие фокусировочные линзы приводятся в действие благодаря шаговому мотору, что обеспечивает быструю и высокоточную автофокусировку, позволяющую мгновенно сфокусироваться на объекте и запечатлеть решающий момент. Благодаря низкому уровню шума во время работы объектив подходит не только для фото, но и для видеосъемки.



Кроме того, объектив поддерживает режимы распознавания лица/глаз автофокусировки камер. Быстрая и высокоточная фокусировка происходит всего лишь за 0,13 секунды совершенно бесшумно, что позволяет мгновенно сфокусироваться на лице/глазах объекта. Эта функция особенно эффективна при портретной съемке, при которой объект двигается, и позволяет запечатлеть мгновенное изменение выражения лица.