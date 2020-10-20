Fujifilm представляет объектив FUJINON XF10-24mmF4 R OIS WR

20 октября 2020, 11:45

Корпорация FUJIFILM рада объявить о выпуске нового сменного объектива FUJINON XF10-24mmF4 R OIS WR.

Тридцать шестой сменный объектив для цифровых камер Fujifilm серии Х представляет собой обновленную версию объектива FUJINON XF10-24mmF4 R OIS.

XF10-24mmF4 R OIS WR — ультраширокоугольный зум-объектив с диапазоном фокусных расстояний от 10 мм до 24 мм (15–36 мм в эквиваленте формата 35 мм). Объектив имеет ту же оптическую конструкцию, что и оригинальный объектив XF10-24mm OIS, и позволяет получить аналогичное разрешение изображения. Максимальное значение диафрагмы F4.0 на всем диапазоне фокусных расстояний также совпадает со значением его предшественника.

Обновленная модель оснащена шкалой значений на кольце диафрагмы, блокировкой в режиме А (Auto), а также обладает защищитой от воздействий окружающей среды, и потому идеально подходит любителям пейзажной съемки и съемки под открытым небом, когда нужен ультраширокоугольный объектив, способный противостоять стихии. Кроме того, было обновлено и внутреннее устройство объектива — кольца фокусировки и зумирования стали тоньше, благодаря чему общий вес объектива уменьшился на 25 г. Наконец, была усовершенствована система оптической стабилизации изображения. Теперь эффективность повышена на одну ступень больше, и общий эффект стабилизации составляет 3,5 ступени экспозиции.