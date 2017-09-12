Грядущее обновление прошивки для камеры FUJIFILM GFX 50S

12 сентября 2017, 13:15

Бесплатное обновление обеспечит поддержку FUJIFILM X RAW STUDIO, повысит удобство использования синхронизатора студийных вспышек и улучшит функциональность.

Корпорация FUJIFILM выпустит бесплатное обновление прошивки для беззеркальной цифровой камеры FUJIFILM GFX 50S (“GFX 50S”). Обновление, которое появится в конце ноября 2017 года, удовлетворит потребности профессиональных пользователей GFX в повышении удобства работы и добавлении новых функций.В частности, будет добавлена поддержка программного обеспечения FUJIFILM X RAW STUDIO, которое позволяет подключать камеру к компьютеру через USB-кабель для обработки RAW-файлов в камере. Новая прошивка также расширит возможности использования сторонних синхронизаторов студийных вспышек и предложит новые функции для более удобной работы.