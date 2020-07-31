Новые аксессуары для цифровых фотокамер серии X и GFX от FUJIFILM

31 июля 2020, 13:15

Корпорация FUJIFILM сообщает о выпуске внешней вспышки EF-60 и беспроводного управляющего устройства EF-W1, новые устройства пополнят модельный ряд аксессуаров для цифровых фотокамер серии X и системы GFX и поступят в продажу в августе 2020 года.



Модель EF-60 - первая внешняя вспышка с беспроводным радиоуправлением. Поддержка срабатывания по беспроводному радиоканалу расширяет творческие возможности в различных условиях. Фотовспышка обладает компактным корпусом, высокой выходной мощностью и множеством функций.



EF-W1 - беспроводное управляющее устройство, используемое для управления вспышками по радиоканалу. Можно точно настроить мощность нескольких вспышек для получения нужной освещенности, добавляя универсальность освещения к художественной выразительности снимков.

1. Основные характеристики продукта

Внешняя вспышка FUJIFILM EF-60



1. Мощность



Максимальное ведущее число этой внешней вспышки составляет 60 (ISO100-m и область освещения при 200 мм*1), несмотря на компактные размеры.

Головку вспышки можно отрегулировать на 90 градусов вверх или на 180 градусов влево или вправо, за счет этого свет вспышки может отражаться от стены или потолка, имитируя естественный свет и не допуская резких теней.

Диапазон области освещения от 24 до 200 мм*1 можно расширить приблизительно до 16 мм*1 при использовании встроенного рассеивателя. Функция автоматического масштабирования регулирует область в зависимости от угла обзора используемого объектива.

Вспышка EF-60 может работать в режиме TTL, в котором оптимальная экспозиция рассчитывается автоматически, а также в ручном режиме для самостоятельной установки пользователями выходной мощности.

Кроме того, устройство поддерживает режим FP (высокоскоростная синхронизация), при котором синхронизация вспышки осуществляется при выдержках до 1/8000 сек. что расширяет возможности использования, например, съемка при ярком дневном свете с широко открытой диафрагмой.



2. Беспроводное управление



Вспышка EF-60 оснащена встроенным приемником для беспроводной связи - NAS (Nissin Air System)*2; при использовании с беспроводным управляющим устройством EF-W1 или Nissin Air10s*3, вспышка может срабатывать дистанционно. Это позволяет установить вспышку в любом месте, даже на улице при ярком дневном свете или при отсутствии прямой видимости.

Кроме того, вспышка EF-60 может работать в беспроводном оптическом режиме. При использовании вспышки FUJIFILM EF-X500 в качестве ведущего (управляющее устройство) можно создать стабильную беспроводную систему в неблагоприятных условиях радиосвязи..



3. Универсальность



В устройстве EF-60 используется ксеноновая лампа-вспышка, а также сверхяркий белый светодиод для универсального применения, например, в процессе съемки видео он обеспечивает постоянное освещение в качестве дополнительной подсветки для автофокуса при съемке отдельных фотографий.





4. Аксессуары



EF-60 работает от четырех батарей типа АА. Вспышка поставляются со специальным рассеивателем, мини подставкой и специальным мешком для переноски.