Fujifilm запускает новый конвертер для RAW файлов

5 декабря 2017, 11:45

FUJIFILM Corporation сделала доступным новую программу конвертации «FUJIFILM X RAW STUDIO» для бесплатной загрузки.«FUJIFILM X raw Studio» позволяет фотографам быстро и легко конвертировать сырые файлы с выдающимся качеством изображения, как только камера подключена к Mac или ПК через USB кабель. Исключительное качество изображения достигается за счёт того, «FUJIFILM X RAW STUDIO» использует X Processor Pro в камере вместо центрального процессора компьютера.Фотографы все чаще отмечают, что пакетное преобразование является проблемой, из-за увеличения размера RAW файлов, и, соответственно, времени, которое требуется на их конвертацию. Однако, используя высокую производительность X Processor Pro пакетное преобразование осуществляется гораздо более эффективно.