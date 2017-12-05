Fujifilm запускает новый конвертер для RAW файлов

FUJIFILM Corporation сделала доступным новую программу конвертации «FUJIFILM X RAW STUDIO» для бесплатной загрузки.
«FUJIFILM X raw Studio» позволяет фотографам быстро и легко конвертировать сырые файлы с выдающимся качеством изображения, как только камера подключена к Mac или ПК через USB кабель. Исключительное качество изображения достигается за счёт того, «FUJIFILM X RAW STUDIO» использует X Processor Pro в камере вместо центрального процессора компьютера.
Фотографы все чаще отмечают, что пакетное преобразование является проблемой, из-за увеличения размера RAW файлов, и, соответственно, времени, которое требуется на их конвертацию. Однако, используя высокую производительность X Processor Pro пакетное преобразование осуществляется гораздо более эффективно.
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