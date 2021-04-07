FUJIFILM объявила о выпуске новой беззеркальной камеры FUJIFILM X-E4

7 апреля 2021, 11:15

Корпорация FUJIFILM рада объявить о выпуске FUJIFILM X-E4, новой беззеркальной камеры, которая появится в продаже в марте 2021 года.



Новейшая модель серии Х, камера X-E4 является воплощением лучших качеств продукции серии Х и объединяет их в одном корпусе. Эта камера — идеальный инструмент для сюжетной фотографии, видеографов и создателей контента, которые стремятся к результату, которым они смогут гордиться.



Эта легкая, компактная камера оснащена 26,1-мегапиксельной матрицей X-Trans CMOS 4, автофокусировкой со скоростью до 0,02 сек. и обеспечивает невероятную цветопередачу, как и профессиональные камеры серии Х, при этом данные функции доступны фотографам любого уровня. Выдающееся качество изображения, широкий динамический диапазон и поразительное качество съемки в условиях низкой освещенности в сочетании с простотой управления, улучшенной функцией обнаружения лиц и глаз, а также сенсорный ЖК-дисплей, поворачивающийся на 180°. Поэтому что бы вы ни снимали — профессиональные фотографии, видео формата 4K/30p или сверхзамедленным движением Full HD/240p — модель X-E4 обеспечит скорость и простоту, которая принесет массу удовольствия.

• Вес камеры составляет 364 г, а габариты — 121,3 мм х 72,9 мм х 32,7 мм. Модель X-E4 — наиболее компактная камера серии Х 4-го поколения со сменными объективами. Для обеспечения компактного и эргономичного дизайна в камеру встроен поворачивающийся ЖК-дисплей, благодаря которому корпус остается максимально тонким.



• Дизайн компактного корпуса камеры был вдохновлен дизайном классических пленочных камер. Плоские передний и задний хваты придают камере классический, эстетичный вид, в то время как верхняя панель корпуса с особой точностью изготовлена из отполированного магния, чтобы придать камере красивый классический облик.



• Дисплей можно наклонить вверх и вперед до 180 градусов, что позволяет снимать множество различных композиций с высокого и низкого ракурсов, а также автопортреты и видео для влогов. ・ Верхняя панель оснащена диском управления выдержкой (S.S. Dial) который можно настроить вручную или переключить на программный режим (P), если необходима полуавтоматическая настройка.



• Управление сконцентрировано у передних дисков, чтобы дать дополнительное пространство для большого пальца для дополнительного комфорта.



• Использование самой современной 26,1-мегапиксельной матрицы X-Trans CMOS 4 и процессора X-Processor 4 с высокой скоростью обработки изображений обеспечивает быструю автофокусировку. При этом E-X4 обеспечивает автофокусировку с фазовой детекцией на 100 % матрицы, благодаря чему она осуществляется всего за 0,02 секунды. Камера также способна отслеживать движущиеся предметы при помощи усовершенствованного алгоритма отслеживания автофокусировки.



• FUJIFILM X-E4 оснащена последней версией алгоритма распознавания лиц и глаз, благодаря чему можно точно следить за объектами даже при уровне освещенности -7.0EV. Фокусируйтесь на объекте даже в темноте, делая снимки в разное время суток.



• X-E4 изначально записывает видео в разрешении 6K со всей площади матрицы, а затем преобразует его в 4K/30P 4:2:0 8-бит на внутренний носитель или в формат 4K/30p 4:2:2 10 бит через порт HDMI.



• Кроме того, камера позволяет снимать высокоскоростное видео в формате Full-HD 240 кадров/с, которое можно использовать для проигрывания быстрых записей с 10-кратным замедлением по сравнению с видео, снятыми со скоростью 24 кадра/с.



Доступно 18 режимов моделирования пленок, в том числе режим Velvia, отличающийся высокой насыщенностью цвета и контрастной передачей оттенков, и ETERNA Bleach Bypass, который повторяет традиционную технику проявления пленки в темном помещении, благодаря которой можно создать уникальные снимки с низкой насыщенностью и высоким контрастом.

Отдельно приобретаемые аксессуары• Кожаный чехол BLC-XE4Чехол из натуральной кожи, разработанный специально для камеры X-E4, подчеркивает плоский и компактный дизайн камеры, и защищает нижнюю часть корпуса от повреждений. Для замены аккумулятора или SD-карты вынимать камеру из чехла не требуется.• Дополнительный хват MHG-XE4Благодаря металлическому хвату держать камеру при использовании крупных объективов станет удобнее. Для замены аккумулятора или SD-карты отсоединять хват не требуется. Нижняя часть хвата имеет форму «ласточкиного хвоста» и совместима с любой головкой штатива Arca-Swiss.• Упор для большого пальца TR-XE4Металлический упор для большого пальца можно вставить в разъем «горячий башмак» для обеспечения дополнительного комфорта при использовании камеры. Поверхность упора для большого пальца покрыта резиной для дополнительной устойчивости, а его уникальная форма обеспечивает быстрый доступ к кнопкам и дискам управления.