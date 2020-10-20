Fujifilm представляет цифровую беззеркальную камеру X-S10

20 октября 2020, 10:15

Матричная стабилизация с эффективностью до 6-стопов в легком и компактном корпусе.



Корпорация FUJIFILM с радостью сообщает о выпуске новой компактной и легкой беззеркальной камеры серии Х – FUJIFILM X-S10, которая обеспечит исключительное качество изображения. Модель X-S10 поступит в продажу в середине ноября вместе с различными комплектами объективов.

Несмотря на компактный корпус, X-S10 обладает передовыми характеристиками, такими как матрица X-TransTM CMOS 4 с разрешением 26,1Мп, высокоскоростной процессор обработки изображений X-Processor 4 и встроенный механизм стабилизации изображений (IBIS).X-S10 подойдет тем, кому нужна легкая камера с профессиональными функциями для фото и видеосъемки. В этой камере каждый найдет что-то для себя; востребованный режим AUTO/SP (Scene Position) автоматически устанавливает необходимые настройки, обеспечивая высокое качество изображения. При этом вам не придется производить точную настройку самостоятельно. Улучшенные функции видеосъемки позволяют получить видео высокой резкости с параметрами 4K/30P 4:2:2 10 бит или видео с разрешением Full HD и высокой скоростью 240 кадров в секунду. ЖК-дисплей с переменным углом наклона поворачивается на 180 градусов, поэтому камера придется по вкусу как фотографам и видеографам, так и авторам видео-блогов и просто любителям съемки.