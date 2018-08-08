Камера RX100 VI от Sony поступает на украинский рынок

8 августа 2018, 9:45

Инновационная камера RX100 VI первая из всех моделей серии RX100 поддерживает зум с широким диапазоном, поскольку оснащена впечатляющим объективом ZEISS Vario-Sonnar T 24-200 ммi F2,8 – F4,5, и при этом она не утратила своей портативности, быстроты реакции и высокого качества изображения, которые стали отличительными чертами серии Sony RX100.

Мощный зум, впечатляющее качество изображения и разнообразие функций при съемке как фото, так и видео, делают ее идеальным выбором для съемок повседневной жизни, городских пейзажей, портретов, спорта, дикой природы и всего, чего угодно.



Новая модель оснащена 20,1-мегапиксельной многослойной Exmor RS CMOS матрицей Exmor RS с диагональю 1.0 и чипом памяти DRAM, а также модернизированным процессором обработки изображения BIONZ X с чипом препроцессора, который максимизирует скорость обработки и оптимизирует качество изображения в любых условиях съемки. Кроме того, камера RX100 VI оснащена невероятно эффективной системой быстрой гибридной автофокусировки с 315 точками фазового автофокуса на матрице, которая способна фокусировать изображение всего за 0,03 секундыiii, самой быстрой в миреii автофокусировкой для камер с 1.0” матрицей. Эта камера способна вести съемку со скоростью до 24 к/сv при полном разрешении с непрерывной следящей АФ/АЭ и создавать прекрасное 4K-видеоvii с полным считыванием без объединения пикселей.



Впервые в серии камер Sony RX100 новый объектив ZEISS Vario-Sonnar T 24-200 ммi F2,8 – F4,5 объединяет в одной компактной конструкции возможности двух диапазонов фокусных расстояний: 24-70 мм и 70-200 ммi. Этого удалось достичь благодаря уникальной конструкции объектива, в которой использованы два асферических элемента из ED-стекла и восемь асферических элементов, включая четыре усовершенствованных асферических элемента AA. Все элементы конструкции действуют согласованно, чтобы обеспечить замечательную четкость изображения на всей площади кадра при любых фокусных расстояниях, поддерживая знаменитое качество изображения серии RX100.



Впечатляющий новый объектив камеры RX100 VI сохраняет большое отверстие диафрагмы во всем диапазоне зума, гарантируя возможность снимать портреты с прекрасным качеством боке, получать кристально четкое изображение быстро движущихся объектов и многое другое. Кроме того, этот объектив оснащен встроенной оптической системой стабилизации изображения SteadyShotTM, которая эквивалентна 4,0-шаговомуvi уменьшению выдержки, что позволяет предотвратить размывание изображения при более длительных выдержках в условиях слабого освещения или при съемке в телефото диапазоне зума.



Новая модель RX100 VI оснащена системой быстрой гибридной автофокусировки, позволяющей камере фокусировать изображение всего за 0,03 секундыiii. Эта инновационная система автофокусировки сочетает соответствующие преимущества контрастной автофокусировки с 315 точками фазовой автофокусировки в фокальной плоскости, которые охватывают около 65% площади кадра. Эта быстродействующая система фокусировки дополняет широкий диапазон фокусных расстояний объектива 24-200 ммi, обеспечивая возможность запечатлеть любые объекты с высокой детальностью и четкостью.



Помимо этого, впервые в серии RX100 модель RX100 VI использует разработанную Sony усовершенствованную технологию слежения с высокой плотностью точек High-density Tracking AF, концентрирующую точки автофокусировки вокруг объекта с целью улучшить точность слежения и фокусировки. Используется также популярная технология автофокуса по глазам Eye AF, эффективность слежения которой примерно вдвое выше, чем в существующих моделях серии RX100.Кроме того, камера оснащена сенсорными функциями фокусировки и управления точками фокусировки для тех пользователей, которым нравится выбирать идеальные точки фокусировки, указывая их пальцем на ЖК экране.

Идеальным дополнением к системе автофокусировки являются поддерживаемые камерой RX100 VI режимы непрерывной съемки со скоростью до 24 к/сv со следящей АФ/АЭ и впечатляющим буфером памяти, способным вместить до 233 изображений. Запаздывание экрана электронного видоискателя было значительно уменьшено по сравнению с предыдущими моделями, что позволяет пользователю, ведущему съемку, уверенно уловить решающий момент. Отснятые в режиме непрерывной съемки кадры можно также выводить на экран не по отдельности, а группами, что делает просмотр удобнее.Модель RX100 VI оснащена быстродействующим антидисторсионным затвором (минимальная выдержка до 1/32000 секунды), который уменьшает эффект «желе», возникающий обычно при съемке быстро движущихся объектов, позволяя снимать совершенно бесшумно во всех режимах, включая быструю непрерывную съемку, когда задействован электронный затвор. Предусмотрен режим механического затвора, который при необходимости может быть включен пользователем.Компактная камера RX100 VI оснащена множеством видеофункций, которые удовлетворят даже самых придирчивых энтузиастов видеосъемки.Благодаря быстрой гибридной автофокусировке точки фазового автофокуса в фокальной плоскости обеспечивают точность фокусировки и слежения даже при строгих требованиях, которые предъявляет к фокусировке съемка 4K-видеоvii. Система меню позволяет настраивать скорость привода АФ и чувствительность следящей АФ, предоставляя пользователю массу возможностей подстраивать систему фокусировки в соответствии со своими предпочтениями.В режиме 4Kvii новая модель RX100 VI использует полное считывание без объединения пикселей, чтобы обеспечить запись мельчайших деталей 4K-видеоvii с минимальными проявлениями муара и лестничного эффекта.Впервые в камерах Cyber-shot модель RX100 VI реализует совместимость с 4K HDRviii благодаря новому профилю изображения HLG (Hybrid Log-Gamma), который поддерживает прямую HDR-трансляцию. В числе дополнительных функций видео профессионального уровня профили S-Log3/S-Gamut3, режим 120p Full HD, профиль изображения, запись прокси-файла и многие другие. Модель RX100 VI позволяет записывать видео с суперзамедленным движением со скоростями 250, 500 или 1000 к/с.Новая камера RX100 VI оснащена высококонтрастным электронным видоискателем XGA OLED Tru-Finder, экран которого содержит 2,35 млн точек и имеет покрытие ZEISS T Coating, что обеспечивает реалистичное изображение при предварительном просмотре и воспроизведении. Электронный видоискатель складывается и убирается в корпус камеры, и может быть активирован моментально одним нажатием кнопки.Впервые в серии Sony RX модель RX100 VI оснащена сенсорным затвором, который можно активировать легким прикосновением к ЖК-экрану, рычажком зума с регулируемой скоростью зума и ЖК-экраном, наклоняемым на 180 градусов вверх или на 90 градусов вниз, чтобы пользователь мог творчески подойти к выбору точки съемки. Предусмотрена также функция автоматического отключения монитора, которая дает до 30% увеличения максимального числа фотоснимков. Кроме того, камера совместима с системами связи Wi-Fi, NFC и Bluetooth.Новинка Cyber-shot RX100 VI (модель DSC-RX100M6) будет доступна по ориентировочной цене 35 999 грн уже с начала августа 2018 года.